Reino Unido corre para fechar um acordo após tarifas de 10% impostas por Trump

O Reino Unido evitou retaliações e manterá sua busca por um acordo comercial com os EUA depois que o presidente Donald Trump impôs tarifas de 10% sobre todas as importações do país, como parte de um pacote mais amplo de taxas globais.

Segundo o jornal Washington Post, os britânicos já se ofereceram para reduzir as tarifas sobre a carne bovina e os peixes americanos importados, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as negociações entre Londres e Washington, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade das discussões.

O Post afirmou ainda, citando as fontes, que o governo do primeiro-ministro Keir Starmer está pronto para colocar um prêmio ainda maior na mesa: reduzir os impostos britânicos pagos pelas grandes empresas americanas de tecnologia.

As tarifas sobre a Grã-Bretanha são o nível mínimo para qualquer país, e alguns funcionários de Downing Street acreditam que isso valida a abordagem pragmática adotada por Starmer em relação à Casa Branca. O premier tem mantido ligações telefônicas regulares com Trump e enfatizou o relacionamento próximo dos dois países nas últimas décadas.

Segundo o Post, Starmer, ignorando as acusações de bajulação a Trump feitas por alguns críticos, está pronto para fazer grandes concessões para alcançar um acordo, mesmo enquanto outros países optam por tarifas de represália, boicotes e indignação.

Na manhã de ontem, o Secretário de Negócios, Jonathan Reynolds, descreveu a decisão de Trump como um “momento muito importante”, acrescentando que a economia do Reino Unido, que está particularmente exposta a fatores globais, sentirá os efeitos das tarifas extras entre outros países. Uma taxa de 20% dos EUA foi imposta aos países vizinhos do Reino Unido na União Europeia.

“É importante que ninguém esteja em uma posição melhor do que o Reino Unido”, disse ele à rádio BBC. No entanto, acrescentou: “Não acho que exista um argumento para a imposição de quaisquer barreiras”.

Reynolds disse à Sky News que uma tarifa de 10% não era “um reflexo justo de como comercializamos atualmente com os EUA”. Downing Street enfatizou o comércio relativamente equilibrado de mercadorias da Grã-Bretanha durante as conversas com as autoridades da Casa Branca nas últimas semanas.

Nesta sexta-feira, Starmer garantiu aos líderes empresariais britânicos que continuará tentando garantir um “acordo de prosperidade econômica” com os EUA, mas acrescentou que o governo poderia reagir de outras formas. “Nada está fora de cogitação”, disse Starmer, de acordo com as observações divulgadas por Downing Street, ao mesmo tempo em que enfatizou a resposta calma do governo.

No entanto, as tarifas extras ainda representam uma ameaça aos principais setores britânicos, incluindo automóveis e produtos farmacêuticos, enquanto a indústria siderúrgica foi atingida pelas tarifas anunciadas anteriormente.

“Um dos grandes pontos fortes desta nação é nossa capacidade de manter a cabeça fria. Eu disse isso em meu primeiro discurso como primeiro-ministro e é assim que eu governo.”

A taxa de 10% imposta sobre os produtos britânicos é igual à taxa que a equipe de Trump calculou que a Grã-Bretanha cobraria sobre os produtos americanos - mesmo que outros países tenham recebido taxas “descontadas” para o que o presidente chamou de tarifas “recíprocas”. Trump disse que 10% era uma “linha de base mínima” para todos os países.

A Capital Economics estimou que a imposição pelos EUA de tarifas de 10% sobre os produtos do Reino Unido reduziria entre 0,01% e 0,06% o PIB da Grã-Bretanha, enquanto o impacto indireto das mudanças nos fluxos de comércio global poderia reduzir ainda mais a produção econômica entre 0,01% e 0,13%. Isso é prejudicial para o Partido Trabalhista de Starmer, que foi eleito com a promessa de impulsionar o crescimento econômico.

Até o momento, o governo trabalhista não conseguiu atingir o crescimento econômico prometido antes da vitória nas eleições do ano passado, e uma guerra comercial global ameaça atrapalhar os planos orçamentários da chanceler do Tesouro, Rachel Reeves.

Mesmo que o Reino Unido consiga um acordo que exclua as exportações britânicas das tarifas dos EUA, o país ainda será afetado pelas repercussões globais das políticas comerciais de Trump, incluindo ações retaliatórias tomadas por outros países, disse a chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, a um painel de legisladores na quarta-feira.

“Isso não significa que, de alguma forma, estejamos fora de perigo e não sejamos afetados pelas tarifas”, disse Reeves ao Comitê do Tesouro da Câmara dos Comuns. “As tarifas específicas sobre o Reino Unido são menos relevantes para os impactos sobre o crescimento e a inflação do que o quadro global".