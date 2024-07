Nuvens de fumaça tomam conta de ruas em Londres após incêndio próximo à Catedral de São Paulo

Nuvens de fumaça tomaram conta de algumas das principais ruas de Londres, no Reino Unido, após um incêndio atingir um prédio a poucos metros da Catedral de São Paulo, nesta quinta-feira. Quatro caminhões e 24 bombeiros foram acionados para atender um incêndio em Lothbury, rua onde também está o Banco da Inglaterra.

O Corpo de Bombeiros de Londres foi acionado pela primeira vez às 15h47, no horário local, e recebeu um total de dez chamados sobre o incêndio. O fogo se iniciou na cozinha de um restaurante no térreo do edifício.

Nas redes sociais, testemunhas falaram sobre o incêndio e a fumaça nas ruas da região. "Parece que um incêndio começou na cidade de Londres, com fumaça subindo de um prédio perto da Catedral de São Paulo", escreveu um usuário, nos primeiros minutos.

"Muitas pessoas foram evacuadas nas ruas Moorgate e Lothbury devido a alarmes de fumaça e ordens de evacuação", escreveu outro.