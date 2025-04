David Schwimmer revela que não suportava música-tema de 'Friends'

David Schwimmer, conhecido por seu papel como Ross Geller em Friends, abriu o jogo sobre os efeitos da fama em sua vida pessoal e como lidou com a música-tema da série. Durante sua participação no podcast Making a Scene, apresentado pelos comediantes britânicos Matt Lucas e David Walliams, o ator revelou que, por um tempo, não suportava ouvir a famosa canção I’ll Be There For You, do grupo The Rembrandts.

"Vou ser bem sincero, houve um período em que só de ouvir a música-tema já me causava… uggh [incômodo]. Já tinha ouvido tantas vezes", confessou Schwimmer. Ele explicou que a música era inevitável, aparecendo constantemente em programas de TV, talk shows e entrevistas, o que lhe gerava uma reação negativa. "Sempre que você ia a um programa, aquela seria sua música de introdução. Por um tempo, eu não tinha a melhor das reações a ela", completou.

A série Friends, que foi exibida entre 1994 e 2004 e durou 10 temporadas, catapultou Schwimmer e seus colegas de elenco – Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc e o falecido Matthew Perry – para o estrelato mundial.

Desafios com a fama e perda de privacidade

Schwimmer também compartilhou como a fama repentina afetou sua vida cotidiana. Ele lembrou do momento em que, ainda antes do sucesso da série, o diretor de Friends, Jim Burrows, alertou o elenco sobre como sua vida mudaria: "Ele nos disse: ‘lembrem-se deste momento, é a última vez que vocês poderão andar por um cassino assim’". O ator contou que, após a estreia, percebeu que a privacidade havia se perdido: "Naquela época, você tinha três carros te seguindo para todo lugar que ia… parados em frente à sua casa", lembrou.

Em outro episódio marcante, Schwimmer descreveu como percebeu que realmente havia se tornado famoso. "Eu estava no LAX tentando pegar um voo. Estava sozinho, sem comitiva, quando ouvi um grito de arrepiar. Pensei que alguém estava sendo esfaqueado, mas era um grupo de garotas gritando e se aproximando de mim, me agarrando", relatou.

Mudança de perspectiva sobre a série

Com o tempo, a relação de Schwimmer com Friends e sua música tema mudou, especialmente depois que sua filha começou a assistir à série. "Eu estava fazendo café da manhã e ouvi as risadas da minha filha assistindo ao programa. Minha relação com aquela música e com a série mudou novamente", disse, refletindo sobre o impacto positivo que a nova geração tem com a série.