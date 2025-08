Leilão da Caixa tem mais de 1.000 imóveis; valores a partir de R$ 11 mil

A Caixa realizará leilões entre os dias 18 de agosto e 2 de setembro, oferecendo 1.088 imóveis em todo o Brasil. As opções variam de casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais/industriais, com descontos de até 52% sobre o valor de avaliação inicial. Os leilões serão conduzidos pelo Fidalgo Leilões.

A partir de R$ 11.153,48 é possível arrematar casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais / industriais, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado no edital.

Confira os detalhes por mês:

Agosto

18 de agosto 1º leilão - valor da avaliação

21 de agosto - 2º leilão - bens com até 40% de desconto

São 576 propriedades em leilão, sendo: 339 apartamentos, 205 casas, três imóveis comerciais / industriais e 29 terrenos anunciados pelo país. Destaca-se a região Sudeste com o maior número de opções de imóveis (262), seguida pelo Sul (122), Nordeste (98), Centro-Oeste (85), e o Norte (9).

Setembro

02 de setembro - licitação aberta - bens com até 52% de desconto

São 512 propriedades em leilão, sendo: 326 apartamentos, 175 casas, quatro imóveis comerciais / industriais e sete terrenos anunciados pelo país. Destaca-se a região Sudeste com o maior número de opções de imóveis (222), seguida pelo Centro-Oeste (120), Nordeste (118), Sul (47) e o Norte (05).

Destaque por região

Entre os imóveis do Sudeste, por exemplo, na capital paulista, um apartamento localizado no Jardim Gilda Maria, com 617m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, pode ser arrematado por R$ 131.017,78. Ainda na cidade, no bairro Pirituba, um apartamento de 34,1m², com lance inicial de R$ 168.959,74.

Na zona leste, especificamente no Jardim Danfer, um galpão de 835m² de área total, sai a R$ 1.283.952,52. No Grande ABC, em Santo André, destacamos um apartamento de 75,5m², 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, por R$ 148.738,92.

No interior paulista, em Ribeirão Preto, um apartamento com 120m² de área total, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem, tem lance inicial de R$ 84.432,65; na cidade de Sertãozinho, um apartamento de 86,41m², sai por R$ 88.287,82; em São José do Rio Preto é possível arrematar um apartamento de 116,52m² por R$ 81.320,81.

No Nordeste, em Fortaleza, um apartamento de 85,66m² com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem, sai por R$ 119.115,08. Em Maceió, um apartamento de 55,99m², é leiloado por R$ 94.815,14. Já na Bahia, uma casa de 59,19m², por R$ 46.298,57.

Na região Norte, no estado do Amazonas, um apartamento de 106,38m² de área total, tem lance inicial de R$ 147.918,93. No mesmo estado, uma casa de 66,05m² por R$ 78.073,35.

No Centro-Oeste, no estado de Goiás, uma casa com 107,17m², por R$ 143.674,84. Ainda no estado, uma casa de 48,29m², com lance inicial de R$ 51.333,85. Também em terras goianas, um apartamento de 46,75m² é oferecido por R$ 11.153,48.

Por fim, no Sul, é possível arrematar um apartamento localizado em Porto Alegre (RS), com 40,02m², por R$ 61.552,35. Também no Rio Grande do Sul, outro apartamento, de 57,09 m², com lance inicial de R$ 127.913,79.