Presidente da França é atingido por ovo em Lyon; veja vídeo

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi atingido por um ovo nesta segunda-feira, 27, em evento público na cidade de Lyon.

De acordo com o jornal Lyon Mag, que filmou o incidente, um homem de 20 anos atirou um ovo em Macron e entre diversos gestos de protestos e gritou “vive la révolution!” ("viva a revolução!").

O ovo bateu no ombro do chefe de estado francês e quebrou no chão. Imediatamente a comitiva de segurança presidencial imobilizou e prendeu o jovem. Macron teria pedido para se reunir com o agressor para entender os motivos do protesto.

No evento, Macron anunciou medidas a favor de restaurantes e do setor hoteleiro. Entre elas, a isenção do imposto para gorjetas pagas com cartão em todos os estabelecimentos interessados. A medida foi muito comemorada pelos profissionais do setor.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Essa não é a primeira vez que o presidente francês é atacado por algum manifestante ou leva uma ovada. Em junho, um homem gritou A Bas La Macronie! ("Abaixo a Macronia!") e então deu um tapa na cara de Macron. O agressor foi condenado a 18 meses de prisão, mas foi liberado em setembro. Em 2017, quando ainda era candidato à Presidência, ele foi atingido por um ovo quando visitou o Salão da Agricultura de Paris.

Macron, de 43 anos, buscará no próximo ano a releição tendo a líder da extrema direita Marine Le Pen como sua principal rival, de acordo com as pesquisas eleitorais.