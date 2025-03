'Premonição 6: Laços de Sangue' ganha novo trailer; veja data de estreia

Os fãs de filmes de terror que se preparem: "Premonição" vai receber um sexto longa-metragem em 2025. E a Warner Bros. Pictures divulgou o segundo trailer do filme nesta terça-feira, 25.

"Premonição 6: Laços de Sangue" contará a história de Stefanie, uma estudante universitária que se vê assombrada por um pesadelo violento e recorrente. Ela retorna para casa em busca da única pessoa que pode quebrar o ciclo e salvar sua família da morte horrível que inevitavelmente os aguarda.

O filme tem elenco composto por Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, com Brec Bassinger, e Tony Todd. A direção leva a assinatura de Adam Stein e Zach Lipovsky (Aberrações, 2018).

O sexto longa da franquia chega aos cinemas quase 15 anos após o lançamento do último filme, "Premonição 5", que foi lançado em setembro de 2011. E o teaser já revela uma morte angustiante ao melhor estilo da saga: causada por um piercing e um ventilador de teto.

Veja o novo trailer de 'Premonição 6'

Qual é a bilheteria de 'Premonição'

"Premonição" é uma das franquias de terror mais reconhecida dos anos 2000, com arrecadação total de US$ 666 milhões. O filme mais rentável foi o penúltimo, "Premonição 4" ("The Final Destionation"), que arrecadou mais de U$ 186 milhões em todo o mundo. Veja abaixo a bilheteria de cada um dos filmes da saga:

"Premonição (2000)": U$ 112,880,294

"Premonição 2 (2003)": U$ 90,941,129

"Premonição 3 (2006)": U$ 118,890,272

"Premonição 4 (2009)": U$ 186,167,139

"Premonição 5 (2011)": U$ 157,887,643

*Os dados são da Box Office Mojo.

Quando estreia 'Premonição 6'?

"Premonição 6: Laços de Sangue" estreia nos cinemas brasileiros em 15 de maio deste ano. O filme será distribuído nos cinemas e em IMAX mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

Onde assistir todos os filmes de 'Premonição'?

A franquia completa dos cinco primeiros filmes está disponível na Max, Prime Video e Apple TV (por aluguel, a partir de R$ 7,90).

Qual a ordem cronológica dos filmes de 'Premonição'?

Apesar da data de lançamento receber títulos de 1 a 6, os filmes da franquia "Premonição" seguem uma ordem cronológica diferente das estreias. Veja abaixo a ordem cronológica dos longas: