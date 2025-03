Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 26

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Uma Razão Para Vencer" ("The Miracle Season", título original), lançado em 2018, nesta quarta-feira, 26.

O elenco conta com estrelas como Helen Hunt, Erin Moriarty, Danika Yarosh e William Hurt. O filme é um drama esportivo, com direção de Sean McNamara e baseado na história real da equipe de voleibol da West High School em Iowa City, EUA.

A produção arrecadou US$ 10 milhões em bilheteria, segundo o IMDb. Tem, ao todo, 1h41 minutos de duração.

Assista ao trailer de 'Uma Razão Para Vencer'

Qual é a sinopse de 'Uma Razão Para Vencer'?

O filme narra a história da equipe de voleibol da West High School, liderada pela carismática Caroline "Line" Found (interpretada por Danika Yarosh). Após a conquista do título estadual em 2011, a equipe se prepara para buscar uma vitória consecutiva. No entanto, Caroline morre tragicamente em um acidente de ciclomotor antes do início do último ano do ensino médio. A treinadora Kathy Bresnahan (Helen Hunt) lidera as jogadoras em um processo de luto e superação, motivando-as a continuar em busca do campeonato estadual. A melhor amiga de Caroline, Kelley Fliehler (Erin Moriarty), assume um papel crucial na equipe, e juntas, elas transformam a dor em motivação para conquistar o título novamente.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.