Post Malone cai durante show e recebe atendimento médico no palco

O rapper Post Malone caiu durante um show em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, e precisou de auxílio médico para deixar o palco. De acordo com o site TMZ, o artista cantava a música “Circles” quando pisou no buraco que serve para guardar o violão para apresentação acústica.

"Tem esse buraco gigante, então eu tentei dar a volta, virei no canto e arrebentei meu traseiro. Me tirou o ar de jeito. Me pegou de jeito. Obrigado pela paciência. Obrigado por aguentarem meu traseiro burro”, explicou o cantor, que ainda retornou ao show após receber atendimento.

love you guys so much 💕 pic.twitter.com/eneJWf30fM — Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022

Em vídeo publicado nas redes sociais após deixar o hospital, Post Malone explicou aos fãs que “está tudo bem” após tomar analgésicos para “continuar arrasando na turnê”. Essa não foi a única queda do artista, que também escorregou durante o Rock in Rio, no início deste mês, devido à chuva.

Em tom de brincadeira, o rapper ainda prometeu realizar um show com duas horas na próxima vez que voltar à St. Louis, para “compensar os minutos perdidos”.