Por que 15 de novembro é feriado? Saiba o que foi a Proclamação da República

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, comemora-se o Dia da Proclamação da República, um dos marcos mais significativos da história do Brasil. Este evento histórico, ocorrido em 1889, representou uma mudança fundamental na estrutura política do país, encerrando o período monárquico e instaurando o regime republicano.

15 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

O dia 15 de novembro é considerado feriado nacional em todo o país.

Feriado de 15 de novembro emenda no dia 14?

A decisão de emendar no feriado cabe exclusivamente a empresa. Dia 14 de novembro é considerado expediente normal de trabalho, porem pode ter folga dependendo do acordo entre patrão e empregado.

O que aconteceu dia 15 de Novembro?

A proclamação aconteceu em 1889, resultado de um processo político e uma mobilização contra a família real portuguesa. Tudo começou com o surgimento de partidos republicanos na década de 1870. Na ocasião, a monarquia se viu enfraquecida com a força desses movimentos.

Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que resultou na deposição do imperador Dom Pedro II e na proclamação da República. Com a proclamação, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, com um governo chefiado por presidentes eleitos.