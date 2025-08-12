Plágio na música: caso Adele x Toninho Geraes e outras 20 disputas famosas

A questão do plágio na música é antiga e cercada de polêmicas. Ao longo das décadas, artistas de diferentes gêneros e países já se viram no centro de disputas que envolvem desde semelhanças sutis até cópias quase integrais de melodias, letras ou arranjos.

Esses embates levantam discussões importantes sobre os limites entre inspiração, influência e infração aos direitos autorais, além de expor lacunas na legislação e na aplicação da justiça em diferentes países.

Nos últimos anos, processos de grande repercussão reacenderam o debate, mostrando que, mesmo com tecnologia de análise e perícia cada vez mais avançada, a fronteira entre criatividade e apropriação indevida continua difícil de definir.

É nesse contexto que se insere o recente caso envolvendo a cantora britânica Adele e o compositor brasileiro Toninho Geraes, que acusa a artista de copiar a melodia de seu samba “Mulheres” na música “Million Years Ago”.

Relembre outros casos famosos de disputa na Justiça envolvendo músicas: