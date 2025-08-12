Plágio na música: caso Adele x Toninho Geraes e outras 20 disputas famosas

(Coldplay/Divulgação)
A questão do plágio na música é antiga e cercada de polêmicas. Ao longo das décadas, artistas de diferentes gêneros e países já se viram no centro de disputas que envolvem desde semelhanças sutis até cópias quase integrais de melodias, letras ou arranjos.
Esses embates levantam discussões importantes sobre os limites entre inspiração, influência e infração aos direitos autorais, além de expor lacunas na legislação e na aplicação da justiça em diferentes países.
Nos últimos anos, processos de grande repercussão reacenderam o debate, mostrando que, mesmo com tecnologia de análise e perícia cada vez mais avançada, a fronteira entre criatividade e apropriação indevida continua difícil de definir.
É nesse contexto que se insere o recente caso envolvendo a cantora britânica Adele e o compositor brasileiro Toninho Geraes, que acusa a artista de copiar a melodia de seu samba “Mulheres” na música “Million Years Ago”.
Relembre outros casos famosos de disputa na Justiça envolvendo músicas:
|Música
|Artista(s)
|Caso famoso e contexto
|"Million Years Ago"
|Adele
|Processo por semelhança com samba “Mulheres” de Toninho Geraes/Martinho da Vila; disputa judicial brasileira em andamento.
|"Taj Mahal"
|Jorge Ben Jor
|Plágio reconhecido nas músicas de Rod Stewart e Black Eyed Peas, que usaram trechos sem autorização.
|"Do Ya Think I'm Sexy"
|Rod Stewart
|Inspirada por “Taj Mahal”, gerou processo e acordo judicial.
|"My Sweet Lord"
|George Harrison
|Plágio “He's So Fine” das The Chiffons; caso marcante que resultou em indenização por plágio inconsciente.
|"Bittersweet Symphony"
|The Verve
|Uso não autorizado do instrumental da Andrew Loog Oldham Orchestra, versão de “The Last Time” dos Rolling Stones; disputa judicial emblemática.
|"Blurred Lines"
|Robin Thicke, Pharrell
|Semelhança com “Got To Give It Up” de Marvin Gaye; multa milionária e debate intenso sobre inspiração vs. apropriação.
|"Whole Lotta Love"
|Led Zeppelin
|Acusado de plágio da letra e música “You Need Love” de Muddy Waters/Willie Dixon, acordo judicial com direitos creditados aos autores originais.
|"Stairway to Heaven"
|Led Zeppelin
|Suposto plágio da introdução de “Taurus” da banda Spirit; julgamento polêmico e disputa longa sobre elementos musicais.
|"Ghostbusters"
|Ray Parker Jr.
|Processo por similaridade com “I Want a New Drug” de Huey Lewis; acordo extrajudicial solucionou o caso.
|"Creep"
|Radiohead
|Acusado por semelhança com “The Air That I Breathe” dos The Hollies; compositores originais ganharam créditos na música.
|"Get Free"
|Lana Del Rey
|Acusação de plágio de “Creep” do Radiohead; caso ainda sem desfecho definitivo.
|"Love Is a Wonderful Thing"
|Michael Bolton
|Processado por semelhança com a faixa dos Isley Brothers; condenado a pagar US$ 5,4 milhões.
|"Wanna Be Startin’ Somethin’"
|Michael Jackson
|Uso da frase “Ma-Ma-Se, Ma-Ma-Sa” de Manu Dibango (“Soul Makossa”); processos resolvidos com acordos extrajudiciais.
|"Viva la Vida"
|Coldplay
|Alegadamente plágio da música instrumental “If I Could Fly” de Joe Satriani; caso terminou em acordo fora da justiça.
|"Loca"
|Shakira
|Processo determinou plágio da música “Loca con su tíguere” de El Cata e Ramón Arias Vásquez; acordo judicial em negociação.
|"Surfin’ U.S.A."
|The Beach Boys
|Baseada em “Sweet Little Sixteen” de Chuck Berry; caso clássico de disputa sobre crédito e royalties.
|"Smooth Criminal"
|Alien Ant Farm
|Cover muito próximo do original de Michael Jackson, gerou debates sobre direitos autorais, apesar de ter autorização formal.
|"Happy Birthday"
|Tradicional (Patty Smith Hill)
|Considerada plágio em parte da música “Good Morning to All” composta pela mesma autora; batalha judicial famosa que resultou na liberação da música.
|"Black Magic Woman"
|Santana
|Adaptada de obra do compositor Peter Green (Fleetwood Mac), houve acordo sobre direitos autorais pelo uso e adaptação de elementos.
|"I'm Too Sexy"
|Right Said Fred
|Envolvido em disputa sobre uso de samples e semelhanças com outras músicas, dificuldades comuns em hits de dance-pop.
|"Shakermaker"
|Oasis
|Acusado de plágio da música “I’d Like to Teach the World to Sing” do grupo The New Seekers; levou a indenização.