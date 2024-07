Eliana vai apresentar 'The Masked Singer Brasil' na Globo; saiba mais

Nova contratada da Globo, Eliana será a nova apresentadora do programa 'The Masked Singer Brasil' a partir de 2025. A revelação foi feita pela apresentadora no domingo, 30, durante entrevista ao Fantástico. Até então, a atração, que consiste em uma espécie de show de talentos, era apresentado pela cantora Ivete Sangalo.

Além de estar à frente do 'The Masked Singer Brasil', Eliana também vai assumir a apresentação do programa 'Saia Justa', do GNT. Mas, ainda neste ano, a apresentadora tem ainda um terceiro projeto: o 'Vem que tem na Globo', programa que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday, e que vai ao ar ainda em novembro deste ano.

Perguntada sobre seu público, ela o resume em uma palavra: família. "Eu venho de muitos anos na televisão. Primeiro, por 16 anos, eu falei com as crianças dessa família. E aí eu fiz a transição, uma transição muito bem-sucedida para um ambiente onde só havia homens, predominantemente masculino, que é programa de auditório aos domingos", explica.

"Essa família que eu trago junto comigo ao longo desses anos, eu fui construindo, sabe? A confiança, a credibilidade. Isso é uma construção. Você não consegue ter esse carinho, essa proximidade com o público de uma hora pra outra. As pessoas precisam confiar. E, assim, ao longo desses anos, eu acho que eu despertei essa confiança, e o público veio me acompanhando. Em todas as minhas transições, saindo de uma TV e indo para outra, e agora chegando aqui na Rede Globo, realmente é muito especial", conta.