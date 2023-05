Pedro Pascal passou fome? Sarah Paulson revela que ajudou o artista no começo da carreira

Pobre Pedro Pascal? Direto do Chile para o status de homem mais falado do momento, a sensação da internet é a estrela de The Mandalorian e The Last of Us. O mais novo milionário hoje estampa capas de revistas, tem fã-clubes recheados de seguidores em seu nome, e outdoors em vários países ao redor do globo. Mas a realidade da fama, na verdade, é um pouco diferente dos "edits" do TikTok: Pedro já passou umas poucas e boas na vida.

Brincadeiras à parte, o começo da carreira do ator foi conturbado. Antes do sucesso em Game of Thrones, os papéis de Pedro não foram lá muito rentáveis: foram pequenas participações especiais em diversas séries, como Buffy, Law and Order, The Good Wife e CSI. Para sobreviver em Hollywood e crescer como artista, o ator passou por algumas dificuldades e contou com a ajuda de amigos — Sarah Paulson, de 48 anos, entre eles.

Os dois são amigos de longa data. Em entrevista à Esquire, a atriz revelou que costumava emprestar dinheiro para ajudá-lo no início da carreira com as despesas básicas. "Ele já falou sobre isso publicamente, mas houve momentos em que eu dava a ele a diária de um dos meus trabalhos para que pudesse ter dinheiro para se alimentar”, disse Paulson.

Ela tem conselhos para Hollywood sobre por que se conectam com ele e que devem fazer “Você só quer que ele tenha sucesso e isso para mim, eu sinto, é o sinal de uma grande estrela de cinema. Vamos refazer Die Hard com Pedro. Refaça todos os filmes de Máquina Mortífera com Pedro.” pic.twitter.com/19uvJKG5eM — Pedro Pascal News Brasil (@PedroPascalNews) April 11, 2023

A amizade entre Sarah Paulson e Pedro Pascal

A relação entre Pedro e Sarah não é nova. Os dois são grandes amigos desde 1993, durante os estudos na Tisch School of Arts, da NYU. De lá para cá, ambos são bons confidentes um do outro: se apoiam incondicionalmente, vão juntos a festas e premiações.

Agora, na nova fase de ápice do ator, Paulson reafirma que Pedro pode ser o novo ator revelação do momento. "Quero vê-lo assumir o posto de galã de comédias românticas que era de atores como Bruce Willis e Mel Gibson e todos esses caras", sugeriu à Esquire, "Vamos refazer Die Hard com Pedro. Refaça todos os filmes de Máquina Mortífera com Pedro".

Por que as pessoas estão tão fascinadas pelo Pedro Pascal?

É evidente que a atuação nas séries mais assistidas dos últimos anos chamou a atenção, mas não é só pelo tempo na tela que justifica todo o alvoroço em torno do ator latino. Carismático, Pascal tem encantado pelo posicionamento político, apoio às causas sociais e relacionamento ativo e carinhoso com os fãs.

Por ser a estrela de The Mandalorian e The Last of Us, o ator está mais em evidência nos últimos meses. Em breve, ele estreará como protagonista, ao lado de Ethan Hawke, de um novo curta-metragem dirigido por Almodóvar, intitulado Strange Way of Life.