Autor de 'Game of Thrones' diz que novos livros estão 'se afastando da série'

O escritor e roteirista americano George R. R. Martin, criador dos livros que serviram de inspiração para "Game of Thrones", disse que seus próximos livros estarão cada vez mais distantes da série de TV da saga, que foi ao ar de 2011 a 2019 pela HBO.

Em seu blog pessoal, Martin comparou sua escrita a uma jardinagem e afirmou que embora “soe louco, eu sei”, ele pode assegurar que sua “jardinagem” promoverá o florescimento de novos caminhos e histórias separados do programa de TV. Parte da série de livros de fantasia chamada de "As crônicas de gelo e fogo", os próximos livros do autor serão “The winds of winter” e “A dream of spring".

"O que tenho notado cada vez mais, no entanto, é que minha jardinagem está me afastando cada vez mais da série de televisão”, disse Martin. “Sim, algumas das coisas que você viu na HBO em ‘Game of Thrones’ você também verá em ‘The Winds of Winter’ (talvez não da mesma maneira)… Nem todos os personagens que sobreviveram até o final em 'Game of Thrones' sobreviverão até o final em 'As crônicas de gelo e fogo', e nem todos os personagens que morreram em 'Game of Thrones' morrerão em ' As crônicas de gelo e fogo." (Alguns vão, com certeza. Claro. Talvez a maioria. Mas definitivamente não todos.) (Claro, posso mudar de ideia novamente na próxima semana, com o próximo capítulo que escrever. Isso é jardinagem)”, escreveu.

Em 2019, em entrevista à Entertainment Weekly, Martin já havia dito que haveria diferenças consideráveis entre a série e seus livros.

"Eu sei algumas coisas, mas tem muitos personagens pequenos que eles acabarão criando o final. Eles passaram dos livros há muitos anos, então podem ter discrepâncias importantes", disse o escritor à publicação, quando perguntado sobre o que ele sabia em relação ao desfecho da oitava temporada.

Hoje aos 73 anos, George R. R. Martin começou a escrever "As crônicas de gelo e fogo" em 1996, inspirado na Guerra das Rosas, uma série de disputas pelo trono da Inglaterra ocorridas entre 1455 e 1485, durante os reinados de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III.

Em 2007, a HBO comprou os direitos da obra para a televisão, estreando a primeira temporada de "Game of Thrones" em abril de 2011. Depois de oito temporadas e mais de sessenta episódios, a série, que cobre os primeiros cinco livros da saga de Martin, é considerada um fenômeno mundial e chegou a ser considerada a melhor série de TV do século XXI, em 2020, numa votação feita pela revista Digital Spy.

