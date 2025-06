Parada LGBT 2025 em SP: como chegar, atrações, horários e tudo o que você precisa saber

A cidade de São Paulo recebe neste domingo, 22, a 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, que terá início às 10h na Avenida Paulista. O evento contará com 17 trios elétricos e apresentações de artistas como Pedro Sampaio, Pepita e Banda Uó, além de outras atrações confirmadas. O tema deste ano é "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro", uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+ na terceira idade, que além do etarismo, lida com questões como solidão, barreiras no acesso à saúde e a falta de políticas públicas inclusivas. A temática também destaca a importância de preservar a memória e a resistência dos LGBTs idosos que enfrentaram preconceito, repressão e violência ao longo dos anos. Organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), a Parada visa homenagear e apoiar as gerações mais velhas da comunidade, ressaltando a necessidade de políticas públicas que incluam questões de orientação sexual e identidade de gênero como prioridades no debate sobre o envelhecimento. Além disso, é fundamental que o poder público crie espaços como centros de convivência e residenciais que respeitem a diversidade e atendam às necessidades dessa parcela da população. Em razão das obras na região da Avenida Paulista, o percurso da Parada será alterado mais uma vez. Os trios elétricos irão percorrer o lado ímpar da avenida, e o público será orientado a seguir o evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. A humorista e uma das maiores drag queens do Brasil, Silvetty Montilla, será uma das apresentadoras, ao lado da drag Helena Black, que também é conhecida por seu trabalho de combate à homofobia por meio de histórias para crianças. Os DJs das festas V de Viadão, Tersapata e Desculpa Qualquer Coisa também marcarão presença, assim como o bloco Minhoqueens, fundado pela drag Mama Darling. Outra atração deste ano é a campanha "Levante Seu Leque", convidando o público a desfilar com seus leques na Avenida Paulista durante a Parada.

Abaixo, a EXAME Pop separou as principais informações sobre a Parada em São Paulo. Confira:

Onde será a Parada LGBT+ de SP em 2025?

Como nos anos anteriores, a Parada acontece na Avenida Paulista.

Que horas começa a Parada LGBT+ de SP?

A concentração começa às 10h, próxima à estação Brigadeiro. A partir das 9h30, a escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, começa a animar quem chegar mais cedo. A partir das 10h, a apresentadora oficial da Parada, Tchaka Drag Queen, também dá boas-vindas no primeiro trio. O grupo homenageará as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O início do desfile dos trios elétricos começa a partir das 12h30.

Veja quem serão os trios que desfilam na Parada LGBT+ de 2025

Abertura Memória e Resistência — Apresentadoras Silvetty Montilla e Helena Black Famílias LGBT+ Prefeitura I Prefeitura II Prefeitura III ONGs HIV/AIDS Pessoas aliadas Patrocinador: Sephora — Pedro Sampaio com participação especial de Thaysa Lopes e Victor Telles Gay Patrocinadores e Apoios Bi+ Patrocinadores e Apoios Lésbicas L´Oréal Groupe com a marca Matrix — Pepita e Banda Uó; apresentação de Organzza & Ravena Creole; DJs das festas V de Viadão, Tersapata e Desculpa Qualquer Coisa Travesti/Trans Amstel — Apresentação de Antara GOLD; DJs Renata Corr (Desculpa Qualquer Coisa), Lily Scott e Minhoqueens Encerramento

Como chegar à Parada LGBT de SP?

A melhor forma de chegar à parada é usando o metrô. A Avenida Paulista possui três estações ao longo de sua extensão: Consolação, Trianon Masp e Brigadeiro, todas da linha 2-Verde, que faz conexão com as linhas 1- Azul (Estações Paraíso e Ana Rosa), 5- Lilás (Estação Chácara Klabin), 4- Amarela (Estação Paulista), 10-Turquesa (Estação Tamanduateí) e 15- Prata (Estação Vila Prudente).

Vale lembrar que quem deseja acessar a Avenida Paulista em seus números finais deve sair pela estação Consolação. A estação Paulista tem acesso à avenida Consolação.

Dicas de segurança para aproveitar a Parada LGBT de SP

Cuidado com o celular! O ideal é manter pertences importantes, tais como celular, chave e documentos em uma bolsa que fique colada ao corpo e seja discreta. Doleiras ou pochetes são boas opções;

Se possível, desligue o pagamento por aproximação do seu celular e desinstale aplicativos de bancos. Caso ele seja roubado, é mais difícil ter acesso às contas pessoais;

Leve dinheiro físico e evite cartões: shows muito grandes costumam, às vezes, ter casos de fraudes com cartões;

Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque eles em uma pasta com uma senha exclusiva;

Dicas para não passar perrengues