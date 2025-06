Onda de frio: SP deve enfrentar tarde mais gelada do ano nesta terça

Após a passagem de uma frente fria, que trouxe chuva e ventos fortes a São Paulo na segunda-feira, 23, a capital paulista deve enfrentar nesta terça-feira, 24, a tarde mais fria do ano. A previsão indica que a temperatura máxima não deve ultrapassar os 12°C.

A frente fria é causada por uma massa de ar polar, que já começa a fazer sentir seus efeitos desde a madrugada desta terça. A previsão é de que a temperatura caia drasticamente, chegando a 11°C por volta das 7h, com tendência de queda ainda maior durante a tarde.

À noite, o termômetro pode atingir a mínima de 5°C.

Temperatura mínima pode chegar a 0°C na quarta-feira

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo alerta para a possibilidade de temperaturas ainda mais baixas na quarta-feira, 25, especialmente na zona sul da cidade.

Engenheiro Marsilac, localizado no extremo sul, pode registrar temperaturas próximas de 0°C, o que coloca a região em risco de frio extremo.

De acordo com o órgão, a temperatura mínima média na zona norte pode ficar na casa dos 5°C.

Ações emergenciais para acolher a população em situação de rua

Por conta do frio intenso, o governo estadual implementará abrigos solidários na estação Pedro 2º do metrô, oferecendo acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua.

Além de colchões, cobertores e kits de higiene, serão disponibilizados alimentos e atendimento social, com a garantia de abrigo para pets.

Marinha emite alerta para ventos fortes e ressaca no litoral

Durante esse período de temperaturas extremas, a Defesa Civil Municipal também mantém o alerta para baixas temperaturas desde domingo, 22, e, com o aumento da demanda por espaços de acolhimento, continua monitorando os efeitos do frio polar nas áreas mais afetadas.

Além disso, a Marinha emitiu alertas de ventos fortes e ressaca no litoral paulista e do Rio de Janeiro, com ondas de até 3 metros de altura, entre a madrugada desta terça e quarta-feira, o que pode afetar a faixa litorânea entre Ilhabela e Campos dos Goytacazes (RJ).