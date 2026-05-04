Pão dura? Ganhadora do Oscar, Charlize Theron diz que cria filhas 'sem luxo'

A atriz ganhadora do Oscar, Charlize Theron, afirmou que pretende educar as duas filhas sem privilégios e com foco na independência. Em entrevista recente ao podcast Therapuss, apresentado por Jake Shane, ela falou abertamente sobre seu estilo de criação e sobre a importância de ensinar às crianças o valor do dinheiro e do trabalho.

Theron é mãe de duas filhas adotivas, Jackson, de 14 anos, e August, de 11. Segundo a atriz, grandes conquistas materiais não serão dadas de forma automática. A ideia, explicou, é que as filhas aprendam a conquistar as próprias coisas, especialmente em marcos importantes da vida, como a compra do primeiro carro.

Durante a conversa, ela comentou de forma descontraída que não pretende investir em um carro sofisticado para motoristas iniciantes. “Antes de tudo, o seu primeiro carro vai ser um Datsun, porque você vai bater com ele”, disse, segundo o Therapuss. “Você vai estragar o carro de alguma forma. Você é um motorista novo. Então não vamos começar com um carro bom.”

A atriz também deixou claro que espera que as filhas trabalhem quando forem mais velhas. Para ela, aprender responsabilidade desde cedo é fundamental, e ela não planeja sustentá-las por toda a vida. Como exemplo, mencionou conversas do dia a dia usadas para mostrar como funcionam empregos comuns. “Toda vez que vamos ao Starbucks, eu digo: ‘Olha isso… Está vendo como eles são educados? Você vai ter que ser assim todos os dias, às seis da manhã. Comece a se preparar para isso’”, afirmou, em tom de brincadeira.

Theron disse ainda que seu principal objetivo é criar adultas autossuficientes, capazes de cuidar de si mesmas sem depender de seu apoio financeiro. De acordo com a entrevista no Therapuss, ela ressaltou que ganhar dinheiro faz parte da vida e não é algo opcional. “É cedo demais para dizer onde elas vão acabar”, disse. “Elas só precisam ter um trabalho que pague, porque eu não quero sustentá-las pelo resto da vida.”

A atriz já falou anteriormente sobre a experiência de ser mãe solo. Em entrevistas passadas, incluindo uma concedida ao podcast Call Her Daddy, ela afirmou que a decisão de adotar e criar as filhas sozinha teve um impacto positivo e significativo em sua vida.

Charlize Theron critica fala de Timothée Chalamet sobre balé e ópera

NA campanha do Oscar deste ano, o ator disse que não gostaria de trabalhar em áreas nas quais seria necessário “manter algo vivo mesmo que ninguém mais se importe”, o que gerou críticas de integrantes dessas comunidades artísticas.A fala foi comentada pela atriz Charlize Theron em entrevista ao The New York Times.

Theron classificou a declaração como “muito irresponsável” ao se referir a formas de arte que, segundo ela, precisam de apoio contínuo. “Foi um comentário muito irresponsável sobre uma forma de arte, duas formas de arte, que precisamos apoiar constantemente porque, sim, elas passam dificuldades”, afirmou.