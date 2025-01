Paes posta clipe de Lady Gaga e alimenta rumores sobre show: 'Calma aí, gente! Vai dar certo!'

A expectativa sobre a confirmação da data do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro só aumenta. Ciente disto, o prefeito Eduardo Paes brincou com os fãs da cantora na manhã deste sábado, sem deixar de tranquilizá-los: "Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade?", publicou em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Para não restar dúvidas sobre o motivo da declaração, Paes postou junto o clipe de "Bad Romance", um dos maiores sucessos da diva pop.

A postagem, é claro, movimentou a internet, recebendo mais de 1 mil comentários até o momento. "Confirma a data, prefeito, estou nervosa", pediu uma fã da cantora norte-americana. "A gente que não é do Rio de Janeiro precisa comprar passagem e fazer reserva de hospedagem. Tenha empatia, Eduardo Paes", suplicou outra. Entre as respostas dos cidadãos, houve até quem tentasse a sorte por um convite especial: "Dudu, me dá um VIP, por favor. Preciso vê-la de perto".

A informação de que Lady Gaga era a “grande estrela da música” a que o prefeito do Rio de Janeiro se referiu ao mencionar um acordo para a realização de um megashow na Praia de Copacabana, em maio de 2025, foi antecipada pela coluna de Lauro Jardim, do GLOBO, em novembro do ano passado.

O formato da apresentação deve ser semelhante ao de Madonna, em 2024. As conversas com os representantes de Lady Gaga são conduzidas pela Bonus Track, produtora que também trabalhou para viabilizar a última vinda de Madonna ao Brasil.

Plano de Paes envolve estrelas internacionais

O plano de Eduardo Paes, à frente da administração carioca, é que eventos do tipo sejam realizados anualmente, com estrelas da música internacional. O prefeito já afirmou, sem citar Lady Gaga, que a intenção é instituir o projeto, chamado de Celebration May, na “primeira quinzena” de maio. Também foi dito, numa entrevista coletiva, que o foco da iniciativa era aproveitar o potencial turístico da temporada do Dia do Trabalho, celebrado na quinta-feira, 1º (“A ideia é que sempre na primeira semana de maio tenhamos esse evento”).

Para Lady Gaga, o megashow em Copacabana é uma oportunidade de redenção diante dos fãs brasileiros devido a um cancelamento de sete anos atrás. Em 2017, a cantora, que seria a maior atração do Rock in Rio, cancelou sua apresentação na véspera da noite de abertura, ao sofrer com dores causadas pela fibromialgia, condição que provoca fortes dores nos músculos.