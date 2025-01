Após incêndio na Uruguaiana, Paes promete reformas e ajuda a lojistas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou neste domingo (12) que a prefeitura vai auxiliar os comerciantes prejudicados pelo incêndio no camelódromo da Uruguaiana, polo de comércio popular no centro da cidade. Ele também afirmou que pretende realizar uma reforma no local, melhorando a infraestrutura.

"Já disse aos comerciantes que infelizmente perderam o seu comércio que a gente vai ajudar. Vamos reconstruir. Todo mundo aqui pode ficar tranquilo. Espero fazer isso de uma maneira mais organizada, com uma estrutura melhor", declarou Paes. Ele citou como referência o trabalho realizado no Mercadão de Madureira, que foi devastado por um incêndio em 2000 e depois reconstruído com estrutura de qualidade.

Incêndio mobilizou bombeiros e causou interdições

Mais de 60 bombeiros de 10 quartéis foram mobilizados na manhã deste domingo para combater as chamas no camelódromo. Imagens do incêndio, com densa fumaça visível de diversos pontos da cidade, foram amplamente compartilhadas nas redes sociais.

O fogo atingiu parte dos boxes do camelódromo, localizado no cruzamento das ruas dos Andradas e Senhor dos Passos, próximo à estação de metrô Uruguaiana, que foi fechada por precaução. A Defesa Civil interditou o camelódromo por tempo indeterminado e realizará uma vistoria para avaliar os danos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas na ocorrência. A Polícia Civil investigará as causas do incêndio.

Reformas e organização no horizonte

O prefeito Eduardo Paes destacou a rapidez do Corpo de Bombeiros no controle das chamas, evitando danos maiores, mas reforçou a necessidade de uma reestruturação definitiva do local. "Isso não é a primeira vez que acontece. Surge aqui uma oportunidade para fazermos algo mais definitivo e com mais qualidade", afirmou.

A área do camelódromo, conhecida por sua variedade de produtos como eletrônicos, roupas, calçados e alimentos, foi completamente interditada, e o trânsito na Rua Uruguaiana precisou ser desviado pela Rua Buenos Aires.

Além disso, equipes da Guarda Municipal, CET-Rio, Comlurb e da concessionária de energia Light foram enviadas ao local para auxiliar nos trabalhos.

Eduardo Paes reiterou seu compromisso com a recuperação do camelódromo e prometeu que a nova estrutura será mais organizada e com melhor qualidade, beneficiando tanto os comerciantes quanto os consumidores.