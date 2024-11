Lady Gaga no Brasil? Eduardo Paes sugere presença da cantora no Rio em 2025

O show da Madonna foi só o começo. Depois de levar mais de 1,6 milhão de pessoas para a Praia de Copacabana — que se consagrou como a maior apresentação da cantora na história —, Eduardo Paes quer repetir a dose, agora, com outra artista icônica. E tudo leva a crer que a convidada da vez será Lady Gaga.

Ainda não há nada confirmado, mas o prefeito do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira, 27, durante um evento do O Globo e Extra, que já assinou com uma 'grande estrela' internacional para um novo show em Copacabana em maio de 2025. Ele destacou, ainda, que divulgará quem é a cantora em janeiro.

"A indústria de eventos é muito importante para o Rio de Janeiro. Todo mês de maio, na primeira quinzena, vai ter um grande evento com atração internacional na Praia de Copacabana. A gente está conversando com muita gente. Essa madrugada me fizeram assinar um contrato de NDA com uma grande estrela da música. Não posso contar quem é, mas está bem encaminhado. No máximo em janeiro poderemos divulgar o nome", disse o prefeito no evento do O Globo.

Ela vem mesmo?

Na publicação que fez no X (antigo Twitter) na última sexta-feira, 22, ele destacou que havia assinado um contrato com uma grande artista e que teria novidades. "Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! “Todo Mundo no Rio”! Entendedores entenderão! Sinais!?", disse ele na legenda da publicação, que continha também um vídeo de uma apresentação de Lady Gaga e Bradley Cooper no Oscar de 2019, com a música "Shallow", do filme Nasceu uma Estrela (2018) no Oscar 2019.

Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! “Todo Mundo no Rio”! Entendedores entenderão! Sinais! pic.twitter.com/7gsiRyxSlu — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 22, 2024

A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em 2012, com a turnê Born This Way Ball Tour. Ela chegou a ser anunciada para o Rock in Rio de 2017, mas teve que cancelar o show por problemas de saúde. Desde então, a cantora não realizou mais nenhuma apresentação no país.

Economia do Rio

O encerramento da turnê de 40 anos de carreira de Madonna na Praia de Copacabana foi um "sucesso" para o estado. Em entrevista coletiva logo após o show, a Secretaria Estadual de Turismo, a partir do subsecretário Luiz Felipe Pinho, comemorou os números — de 1,6 milhão de pessoas, das quais 150 mil eram turistas — em plena baixa temporada: a rede hoteleira registrou 96% de ocupação.

A estimativa é que o retorno para a economia tenha sido de R$ 300 milhões com gastos do público, a partir de estudo prévio divulgado pela prefeitura. O secretário de Segurança Pública pontua que o maior ganho do evento foi, sobretudo, a recuperação da reputação do Rio.