Os Donos do Jogo: série brasileira chega ao top 4 mundial da Netflix

Série sobre jogo do bicho já tem mais de 5 milhões de visualizações na primeira semana

Os Donos do Jogo: final em aberto deixa espaço para uma continuação (Netflix/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16h10.

A série 'Os Donos do Jogo', lançada em 29 de outubro, alcançou a marca de 5,3 milhões de visualizações na Netflix em sua semana de estreia. A produção nacional conta com um elenco de peso e acompanha os bastidores da contravenção carioca, com inspiração em bicheiros reais. 

Estrelada por André Lamoglia, Juliana Paes, Xamã, Giulia Buscaccio, Chico Diaz e Mel Maia, 'Os Donos do Jogo' é a série mais assistida do Brasil e está no top 2 em língua não-inglesa do mundo, atrás apenas do drama policial dinamarquês 'A Agente' (com 11,3 milhões de visualizações). Esses dados foram divulgados pela Netflix em seu ranking semanal, que contabilizou as visualizações entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro.

Já no ranking mundial, que considera tanto produções em inglês quanto em outros idiomas, a série aparece em quarto lugar. Confira a lista:

  1. A Agente (11,3 milhões)
  2. Ninguém Quer - Temporada 2 (9,4 milhões)
  3. The Witcher - Temporada 4 (7,4 milhões)
  4. Os Donos do Jogo (5,3 milhões)
  5. Sunset: Milha de Outro - Temporada 9 (4,2 milhões)

Produções nacionais

'Os Donos do Jogo' ainda saiu na frente em comparação com outras produções nacionais da Netflix que também estrearam esse ano. Na primeira semana de lançamento, a série alcançou mais audiência que a segunda temporada de 'DNA do Crime' (2,1 milhões de visualizações) e a quinta temporada de 'Sintonia' (4,9 milhões).

