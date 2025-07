Os 5 segredos mais sombrios das princesas da Disney — alguns podem mudar sua opinião sobre os filmes

Quando se fala na Disney, as princesas são, sem dúvida, algumas das primeiras personagens que vêm à mente. Sendo uma das franquias mais icônicas do estúdio do Mickey Mouse, elas marcaram a infância de muitos por meio dos filmes e continuam a ser uma fonte de inspiração para gerações ao redor do mundo, com uma legião de fãs imensa até hoje.

Apesar de seu reconhecimento global, algumas dessas personagens têm peculiaridades e fatos curiosos que talvez você nunca tenha imaginado. Confira alguns deles:

A cor do vestido de Bela

Bela, protagonista do clássico A Bela e a Fera — Imagem: Reprodução/Disney (Disney+/Reprodução)

Você sabia que o vestido icônico de Bela, de A Bela e a Fera, não foi escolhido aleatoriamente? Na verdade, a cor azul foi uma escolha estratégica. Segundo a revista Cosmopolitan, a Disney optou por dar a Bela um vestido azul para mostrar que ela era uma "estranha" na aldeia. Ela é a única mulher na vila a usar uma roupa dessa cor, o que simboliza sua singularidade e sua diferença em relação aos outros moradores.

Sem contato visual

Em uma curiosidade mais sutil, as princesas da Disney nunca fazem contato visual em produtos físicos. Embora em WiFi Ralph: Quebrando a Internet (2018), isso seja quebrado, em materiais como brinquedos e ilustrações, as princesas nunca se olham nos olhos. Segundo Andy Mooney, ex-presidente da Disney Consumer Products, essa decisão foi tomada para preservar as mitologias e histórias individuais de cada personagem, permitindo que elas existam de maneira independente, sem conexão visual direta entre elas.

Ariel e Hércules são primos?

Ariel e Hércules — Imagem: Reprodução/Disney (Disney/Reprodução)

Aqui vai uma dúvida que muitos fãs da Disney se perguntam: Ariel (de A Pequena Sereia) e Hércules (do filme homônimo) podem ser parentes? Embora não tenha sido uma conexão oficial feita pelos estúdios, existem algumas teorias dos fãs que sugerem que os dois personagens poderiam ser primos. Afinal, Ariel é filha do rei Tritão, que é filho de Poseidon, enquanto Hércules é filho de Zeus. Ambas as figuras fazem parte do panteão da mitologia grega, o que levou a especulações sobre a relação entre os dois.

Essas curiosidades mostram que, mesmo com o enorme sucesso das princesas da Disney, há sempre algo novo e surpreendente sobre elas. E quem sabe quantos outros mistérios ainda estão escondidos nas histórias dessas personagens que continuam a encantar o público até hoje.

A Branca de Neve tem apenas 14 anos

Ela é a princesa mais jovem da Disney, o que pode ser surpreendente considerando o peso da história e as situações que enfrenta no filme.

Tempo de diálogo da Aurora (A Bela Adormecida) é muito curto

Aurora tem um dos menores tempos de diálogo entre as princesas principais da Disney, o que é curioso para uma protagonista.