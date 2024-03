Aquecimento do Oscar: quem são os 10 atores mais bem pagos de Hollywood?

Poucos dias antes do Oscar de 2024, a expectativa da indústria cinematográfica e dos cinéfilos cresce para conhecer os grandes vencedores do ano. Filmes indicados seguem em alta, muitos deles donos de bilheterias bilionárias — fortunas que deixaram muitos atores de Hollywood mais ricos em 2023, segundo a lista da Forbes.

Marcado por força na indústria cinematográfica, o último ano foi muito impulsionado pelo fenômeno "Barbenheimer", uma estreia dupla de "Barbie" e "Oppenheimer" que levou milhões de pessoas às salas de cinema. Só o filme da boneca, sozinho, consagrou-se como a maior bilheteria de 2023, com US$ 1,4 bilhão de faturamento mundo afora. O longa de Nolan, impulsionado pelo marketing, também arrecadou incríveis US$ 953,8 milhões.

Segundo a Forbes, os 10 atores mais bem pagos do ano passado receberam, no total, mais de US$ 2 bilhões por seus trabalhos. A lista inclui tanto Margot Robbie quanto Ryan Gosling, de "Barbie", assim como Matt Damon, ator coadjuvante de "Oppenheimer". Mas conta também com Jennifer Aniston e Adam Sendler, que estrelaram juntos em "Mistério de Paris", da Netflix. Veja abaixo quanto os atores faturaram em 2023.

Os 10 atores mais bem pagos de Hollywood em 2023

O ranking é estabelecido pela Forbes.

Adam Sandler (R$ 360 milhões),

Margot Robbie (R$ 291 milhões),

Tom Cruise (R$ 222 milhões),

Ryan Gosling (R$ 212 milhões),

Matt Damon (R$ 212 milhões),

Jennifer Aniston (207 milhões),

Leonardo DiCaprio (R$ 202 milhões),

Jason Statham (R$ 202 milhões),

Ben Affleck (R$ 187 milhões)

Denzel Washington (R$ 118 milhões).

Quando será o Oscar de 2024?

A cerimônia acontece neste domingo, 10 de março, e Los Angeles.

Onde assistir ao Oscar 2024?

A premiação será transmitida pela TNT no Brasil, canal por assinatura, e na Max (antiga HBO Max), no streaming.