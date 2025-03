Onde assistir 'The Order' online? Filme com Jude Law chega ao streaming

Quem procura um bom filme para assistir no fim de semana já tem uma sugestão: "A Ordem", estrelado por Jude Law, chegou recentemente ao streaming.

Na trama, o ator interpreta Terry Husk, um experiente agente do FBI que investiga uma série de assaltos violentos. Esses crimes o levam a descobrir uma conspiração de um grupo supremacista branco que planeja derrubar o Governo Federal. ​

"A Ordem", dirigido por Justin Kurzel, é baseado no livro de não ficção "The Silent Brotherhood" (A Irmandade Silenciosa), de Kevin Flynn e Gary Gerhardt, que detalha a história real de um dos grupos de extrema-direita mais perigosos dos Estados Unidos na década de 1980. O longa no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 31 de agosto de 2024.

Onde assistir 'A Ordem', com Jude Law?

O filme está disponível no Prime Video, no plano de assinatura comum.

Quem está no elenco de 'A Ordem'?

Além de Jude Law, o elenco conta com Nicholas Hoult no papel de Robert Jay Mathews, líder do grupo extremista, e Tye Sheridan como Jamie Bowen, um jovem policial local que auxilia nas investigações. ​