Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 24

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Os 33" ("The 33", título original), lançado em 2015, nesta segunda-feira, 24.

O elenco conta com Antonio Banderas (de A Máscara do Zorro), Rodrigo Santoro (de Golpe Duplo) e Juliette Binoche (de O Sabor da Vida). O filme é baseado em uma história verídica que marcou a história: o colapso de uma mina de ouro e cobre no Chile, que deixou 33 mineiros presos por 69 dias lutando pela sobrevivência.

A direção é de Patricia Riggen, e o filme retrata as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e a luta de suas famílias para garantir a libertação dos mineradores.

Assista ao trailer de 'Os 33'

Qual é a sinopse de 'Os 33'?

Baseado em fatos verídicos, uma mina de ouro e cobre colapsa prendendo 33 mineiros debaixo da terra por 69 dias.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

