Dia da Imaculada Conceição: veja onde é feriado dia 8 de dezembro

No dia 8 de dezembro, celebra-se o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, santa da igreja católica. A festa litúrgica no dia 8 de dezembro teve início em 1854, quando o Papa Pio IX concedeu o título de dogma católico, conceito usado para definir que determinado fato é uma verdade absoluta.

No caso da santa, o significado é que ela é imaculada, isto é, sem mancha e concebeu Jesus sem marca do pecado original.

Apesar do apelo da data e da popularidade da santa, não há nenhuma lei federal que estabeleça o dia como feriado nacional. Existem, no entanto, cidades e estados que aprovaram leis que transformaram o dia 8 de dezembro em feriado.

Entre os estados, estão Maranhão, no nordeste, e Amazonas, do norte do país. O número de municípios é bem maior e incluem desde capitais a cidades relevantes economicamente no país.

Veja onde é feriado dia 8 de dezembro

Belo Horizonte (BH)

Aracaju (SE)

Salvador (BA)

Recife (PE)

Maceió (AL)

Belém (PA)

Presidente Prudente (SP)

Franca (SP)

Piracicaba (SP)

Teresina (PI)

Campinas (SP)

São José do Rio Preto (SP)

Tem que trabalhar no feriado?

Como não é um feriado nacional, 8 de dezembro é um dia normal de trabalho para as pessoas que não vivem em regiões com leis estaduais ou municipais.

Já em cidades onde vigora a lei, caso os funcionários sejam convidados ou obrigados a comparecer ao trabalho, a empresa deverá remunerar esse dia em dobro, ou seja, com adicional de 100%, ou conceder uma folga compensatória - se houver prévio acordo individual ou coletivo nesse sentido.