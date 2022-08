Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje, segunda-feira, 8; veja horário

O Santos visita o Coritiba nesta seguda-feira, 8, às 20h, no estádio do Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série A.

Provável escalação do Santos contra o Coritiba

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Alex Nascimento, Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Rodrigo Fernández e Léo Baptistão; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Santos

O jogo deste domingo às 20h entre Coritiba x Santos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Santos

14/08 - América MG x Santos - Brasileirão Série A

21/08 - Santos x São Paulo - Brasileirão Série A

