Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, sábado, 30; veja horário

O Palmeiras visita o Ceará neste sábado, 30, às 16h30, no Estádio Castelão, em Ceará. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série A.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca vencer para se isolar cada vez mais no primeiro lugar. O time de Abel Ferreira está a quatro pontos do vice-líder Corinthians e está há três jogos sem perder.

Já o Ceará quer vencer para subir mais na tabela. O time ocupa a 12ª colocação e tenta se recuperar após derrota no último jogo contra o Juventude.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o Ceará

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López (Merentiel)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras

O jogo deste sábado às 16h30 entre Ceará x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

03/08 - Atlético MG x Palmeiras - Libertadores (Quartas de final)

07/08- Palmeiras x Goiás - Brasileirão

