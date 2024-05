Economia chinesa continua a se recuperar e melhorar, diz porta-voz do governo

A Agência Nacional de Estatísticas da China apresentou nesta sexta-feira, 17, a situação da economia chinesa em abril. As informações foram divulgadas pela porta-voz da Agência, a economista-chefe e diretora do Departamento de Estatísticas Econômicas Nacionais, Liu Aihua, que afirmou que em abril, a economia chinesa continuou a se recuperar e a melhorar.

Em abril foi intensificada a implementação das políticas macroeconômicas, com crescimento estável na produção e demanda, emprego e preços gerais melhorando, expectativas sociais continuando a melhorar, o desenvolvimento de alta qualidade sendo promovido de forma sólida.

Produção industrial acelera, com crescimento rápido na indústria de equipamentos e na indústria de alta tecnologia

Em abril, o valor agregado da indústria de escala nacional cresceu 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, acelerando 2,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior; crescimento mensal de 0,97%. Dividindo em três grandes categorias, o valor agregado da indústria de mineração cresceu 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, a indústria de manufatura cresceu 7,5%, e a indústria de eletricidade, energia para geração de calor, gás e água cresceu 5,8%. O valor agregado da indústria de equipamentos cresceu 9,9%, acelerando 3,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior; o valor agregado da indústria de alta tecnologia cresceu 11,3%, acelerando 3,7 pontos percentuais.

O valor agregado das empresas de controle estatal cresceu 5,4%; empresas de capital aberto cresceram 6,9%, empresas de investimento estrangeiro cresceram 6,2%; empresas privadas cresceram 6,3%.

A produção de equipamentos de impressão 3D, veículos de nova energia e produtos de circuitos integrados cresceram 55,0%, 39,2% e 31,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril, o valor agregado da indústria de escala nacional cresceu 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, acelerando 0,2 ponto percentual em relação a janeiro a março.

Em abril, o Índice de Gerentes de Compras da indústria de manufatura foi de 50,4%, e o Índice de Expectativas de Atividades de Produção Empresarial foi de 55,2%. De janeiro a março, as empresas industriais de escala nacional realizaram um lucro total de RMB 1,5055 trilhão, um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Setor de serviços continua se recuperando

Em abril, o índice de produção de serviços em todo o país cresceu 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por setor, os índices de produção de serviços de informação, software e serviços de tecnologia da informação, aluguel e serviços comerciais, serviços financeiros, transporte, armazenagem e correios cresceram em relação ao mesmo período do ano anterior.

De janeiro a abril, o índice de produção de serviços em todo o país cresceu 5,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a março, a receita operacional das empresas de serviços de escala acima do limite cresceu 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em abril, o índice de atividades comerciais do setor de serviços foi de 50,3%; o índice de expectativas de atividades comerciais do setor de serviços foi de 57,4%. Entre eles, os índices de atividades comerciais de setores como transporte ferroviário, transporte rodoviário, correios, telecomunicações, radiodifusão e transmissão via satélite estavam acima de 55,0%, indicando uma alta atividade comercial.

Vendas no varejo continuam a crescer, com bom impulso no consumo de serviços

Em abril, o total de vendas no varejo de bens de consumo social foi de RMB 3,5699 trilhões, um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior; um aumento mensal de 0,03%.

Dividindo por localização da unidade de operação, as vendas no varejo de bens de consumo urbano foram de RMB 3,1026 trilhões, um aumento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior; as vendas no varejo de bens de consumo rural foram de RMB 467,3 bilhões, um aumento de 3,5%.

As vendas no varejo de mercadorias foram de RMB 3,1784 trilhões, um aumento de 2,0%; a receita de serviços de alimentação foi de RMB 391,5 bilhões, um aumento de 4,4%. As vendas de produtos básicos e de algumas categorias de produtos de atualização cresceram rapidamente, com as vendas no varejo de produtos de comunicação para unidades acima do limite, produtos esportivos e de entretenimento, produtos de grãos e óleos, e bebidas aumentando em 13,3%, 12,7%, 8,5% e 6,4%, respectivamente.

De janeiro a abril, o total de vendas no varejo de bens de consumo social foi de RMB 15,6026 trilhões, um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O total de vendas online em todo o país foi de RMB 4,4110 trilhões, um aumento de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dentre eles, o total de vendas online de produtos físicos foi de RMB 3,7356 trilhões, um aumento de 11,1%, representando 23,9% do total de vendas no varejo de bens de consumo social. De janeiro a abril, o total de vendas de serviços aumentou 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Investimento em ativos fixos aumenta, com um rápido crescimento no investimento em indústrias de alta tecnologia

De janeiro a abril, o investimento em ativos fixos em todo o país (excluindo os domicílios rurais) foi de RMB 14,3401 trilhões, um aumento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior; excluindo o investimento em desenvolvimento imobiliário, o investimento em ativos fixos em todo o país aumentou 8,9%. Por área, o investimento em infraestrutura aumentou 6,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, o investimento na indústria manufatureira aumentou 9,7%, e o investimento em desenvolvimento imobiliário caiu 9,8%.

A área total de vendas de novas casas em todo o país foi de 292,52 milhões de metros quadrados, uma queda de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior; o valor total de vendas de novas casas foi de RMB 2,8067 bilhões, uma queda de 28,3%.

Por indústria, o investimento na primeira indústria aumentou 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, o investimento na segunda indústria aumentou 13,0%, e o investimento na terceira indústria aumentou 0,3%. O investimento privado aumentou 0,3%; excluindo o investimento em desenvolvimento imobiliário, o investimento privado aumentou 7,2%.

O investimento em indústrias de alta tecnologia aumentou 11,1%, com o investimento em indústrias de alta tecnologia manufatureira e de serviços de alta tecnologia aumentando 9,7% e 14,5%, respectivamente.

Na indústria de alta tecnologia manufatureira, o investimento em fabricação de aeronaves, naves espaciais e equipamentos aumentou 49,6%, e o investimento em fabricação de computadores e equipamentos de escritório aumentou 10,2%; na indústria de serviços de alta tecnologia, o investimento em serviços de comércio eletrônico e serviços de informação aumentou 27,6% e 19,9%, respectivamente.

Em abril, o investimento em ativos fixos (excluindo os domicílios rurais) caiu 0,03% em relação ao mês anterior.

Comércio de importação e exportação cresce rapidamente

Em abril, o volume total de importação e exportação de mercadorias foi de RMB 3,6389 trilhões, um aumento de 8,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destes, as exportações foram de RMB 2,0762 bilhões, um aumento de 5,1%; as importações foram de 1,5627 trilhão, um aumento de 12,2%.

Após a compensação das importações e exportações, o superávit comercial foi de RMB 513,5 bilhões.

De janeiro a abril, o volume total de importação e exportação de mercadorias foi de RMB 13,8053 trilhões, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destes, as exportações foram de RMB 7,8113 trilhões, um aumento de 4,9%; as importações foram de RMB 5,9940 bilhões, um aumento de 6,8%. Nos primeiros quatro meses do ano, o volume total de importação e exportação de comércio geral aumentou 5,3%, representando 65,1% do volume total de importação e exportação. O volume de importação e exportação de empresas privadas aumentou 10,7%, representando 54,6% do volume total de importação e exportação, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações de produtos mecânicos e eletrônicos aumentaram 6,9%, representando 59,2% do total de exportações.

Emprego fica estável, com a taxa de desemprego urbano em queda

De janeiro a abril, a taxa média de desemprego urbano em todo o país foi de 5,2%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Em abril, a taxa de desemprego urbano em todo o país foi de 5,0%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior e ao mesmo mês do ano anterior. A taxa de desemprego entre os trabalhadores locais registrados foi de 5,1%; a taxa de desemprego entre os trabalhadores migrantes foi de 4,9%, sendo a taxa de desemprego entre os trabalhadores migrantes agrícolas de 4,5%.

Os preços ao consumidor aumentam em relação ao ano anterior

Em abril, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em todo o país aumentou 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma ampliação de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior; um aumento mensal de 0,1%, em comparação com a queda de 1,0% no mês anterior. Por categorias, os preços de alimentos, tabaco e bebidas diminuíram 1,4%, os preços de vestuário aumentaram 1,6%, os preços de habitação aumentaram 0,2%, os preços de bens e serviços para a vida diária aumentaram 1,4%, os preços de transporte e comunicação aumentaram 0,1%, os preços de educação, cultura e entretenimento aumentaram 1,8%, os preços de saúde aumentaram 1,6%, e os preços de outros bens e serviços aumentaram 3,8%.

Nos preços de alimentos, tabaco e bebidas, os preços de frutas frescas caíram 9,7%, os preços dos cereais aumentaram 0,5%, os preços de vegetais frescos aumentaram 1,3% e os preços da carne de porco aumentaram 1,4%. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do IPC aumentou 0,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma ampliação de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. De janeiro a abril, o IPC em todo o país aumentou 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em abril, os preços de fábrica ao produtor em todo o país diminuíram 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma redução de 0,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior; uma queda mensal de 0,2%. Os preços de compra de fábrica em todo o país diminuíram 3,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma queda mensal de 0,3%. De janeiro a abril, os preços de fábrica ao produtor e os preços de compra de fábrica em todo o país diminuíram 2,7% e 3,3%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em geral, em abril, a economia chinesa operou de forma estável, com alguns indicadores desacelerando devido a fatores como feriados fora de época e uma base de comparação elevada em relação ao ano anterior. No entanto, os principais indicadores, como indústria, exportação, emprego e preços, melhoraram no geral, com novas forças motrizes crescendo rapidamente. A economia nacional continuou a se recuperar e melhorar, com mais fatores positivos se acumulando. No entanto, é importante notar que a complexidade, severidade e incerteza do ambiente externo estão claramente aumentando, e a recuperação contínua da economia ainda enfrenta muitos desafios difíceis.

Fonte: gov.cn