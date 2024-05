Desenrola chega ao fim com queda de 8,7% na inadimplência entre a população mais vulnerável

O prazo para renegociação de dívidas pelo Desenrola Brasil chegou ao fim nesta segunda-feira, 20, com uma redução de 8,7% na inadimplência entre a população mais vulnerável do país, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Fazenda.

De acordo com dados da Serasa, entre maio de 2023 e março de 2024, o número de inadimplentes com renda de até dois salários-mínimos ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal diminuiu de 25,2 milhões para 23,1 milhões.

Os números apontam para uma reversão no ritmo de endividamento entre o público-alvo do programa. O levantamento também destaca a diferença de trajetória de 15,5% entre o grupo elegível para a Faixa 1 do Desenrola e o restante dos inadimplentes no país, excluindo os beneficiários da Faixa 1, onde houve um aumento de 6,8%.

Segundo a pasta, o Desenrola conseguiu beneficiar 15,06 milhões de pessoas, com a negociação de R$ 53,07 bilhões em dívidas, o que contribuiu para a redução da inadimplência entre os mais pobres. O valor negociado corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Ao comentar o desempenho do Desenrola, Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, ressaltou que o programa não necessitou de uma elevada contribuição financeira do governo, o que também ajudou no alcance da meta de contemplados.

“O programa precisou de um aporte relativamente baixo do governo: R$ 1,7 bilhão dado como garantia caso as pessoas não paguem o refinanciamento dos débitos negociados. Para cada R$ 1 investido no Desenrola, foram negociados R$ 25 em dívidas atrasadas, beneficiando também mais de 600 credores com o recebimento de valores que, em muitos casos, já davam como perdidos. Tudo isso favoreceu a economia brasileira como um todo”, explicou Barbosa Pinto.

Efeito 'Desenrola'

O levantamento feito pelo Serasa define o cenário atual como "efeito Desenrola", em razão do aumento no volume de negociações durante a vigência do programa, em relação ao ano anterior.

Desde o início do Desenrola, em 17 de julho de 2023, até 1º de maio deste ano, o valor negociado no programa "Serasa Limpa Nome" cresceu 12,7%. Em julho de 2023, mês de lançamento do Desenrola, a Serasa registrou um aumento de 62% no número de renegociações realizadas em seus canais.