Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, quinta-feira, 21; veja horário

O Palmeiras visita o América-MG nesta quinta-feira, 21, às 20h, no Estádio Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras busca uma boa sequência e conseguir o "título" de campeão do primeiro turno do campeonato. O time de Abel Ferreira venceu na última rodada e agora tem 33 pontos. Caso não conquiste os três pontos em Minas, o Verdão pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG.

Já o América está na zona do rebaixamento e precisa vencer para sair das últimas posições. O time não vence a três partidas e quer usar a força de sua casa para surpreender o time paulista.

O América venceu o Palmeiras duas vezes na história. Uma vez na Série B de 2013 e outra no Brasileirão de 2021. Foram 12 vitórias alviverdes e nove empates.

Provável escalação do Palmeiras hoje contra o América-MG

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Merentiel

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras

O jogo desta quinta-feira às 20h entre América-MG x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

24/07 - Palmeiras x Internacional - Brasileirão

30/07 - Ceará x Palmeiras - Brasileirão

