Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 20; veja horário

O Flamengo recebe o Juventude nesta quarta-feira, 20, às 20h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 18 rodada do Brasileirão Série A.

Embalado, o Flamengo enfrenta o lanterna Juventude para seguir na cola dos líderes. O rubro negro não consegue entrar na zona de classificação da Libertadores do ano que vem se vencer hoje, mas pode diminuir a diferença de pontos para alcançar os adversários nas próximas rodadas.

Já o time gaúcho precisa da vitória para buscar uma recuperação. O time é o último colocado do campeonato com apenas duas vitórias e 13 pontos conquistados.

Nos últimos seis jogos entre as equipes, foram três vitórias do Flamengo, duas do Juventude e um empate.

Provável escalação do Flamengo hoje contra o Juventude

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro (Everton Cebolinha).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 20h30 entre Flamengo x Juventude terá transmissão ao vivo do Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

24/07 - Avaí x Flamengo - Brasileirão

27/07 - Flamengo x Athletico - Copa do Brasil

