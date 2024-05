Como o canal infantil "3 Palavrinhas" alcançou a marca de 10 milhões de inscritos no YouTube 

Dá pra ganhar dinheiro no YouTube? A pergunta já é velha, e hoje sabemos a resposta: sim, mas é preciso investimento.

No caso do canal de conteúdo infantil 3 Palavrinhas, o recém alcançado marco dos 10 milhões de inscritos e 10 bilhões de visualizações confirma o sucesso da estratégia da marca.

Em 2023, o canal alcançou as seguintes marcas:

Mais de 2,3 bilhões de visualizações

1,7 milhão de novos inscritos no canal

150 milhões de horas visualizadas

8,6 bilhões de impressões

Para Marina Fraga, CEO da OINC Filmes, produtora detentora da marca, não bastou apenas a dedicação ao conteúdo infantil de qualidade, mas também uma estratégia de ação clara, com um diferencial: o licenciamento de produtos, como brinquedos e roupas, e shows presenciais.

O diferencial no Licenciamento de Produtos:

A área cresceu quase 50% de 2022 para 2023 e mais de 300% de 2021 para 2023. Segundo Marina, há 250 produtos licenciados e a marca conta com 20 parcerias estratégicas com indústrias renomadas.

“Todo nosso crescimento se deve a um trabalho consistente de suporte com os licenciados. Esse é um grande diferencial oferecido, visto que trata-se de um nome nacional com bases sólidas, tornando mais fácil o processo de tomada de decisões no suporte oferecido ao parceiro”, analisa Camila Bellintani Pereira, diretora de Licenciamento e Novos Negócios da Oinc Filmes.

“O marco de 10 milhões de inscritos no YouTube é um testemunho do impacto duradouro e do alcance global da marca, que continua a crescer e a inspirar gerações”, finaliza Marina.

