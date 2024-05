Arrecadação federal chega a R$ 228,8 bilhões em abril e bate novo recorde

A arrecadação do governo federal teve crescimento real (após descontada a inflação) de 8,26% em abril na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e chegou a R$ 228,873 bilhões, informou a Receita Federal nesta terça-feira, 21. O resultado é o melhor para o mês de abril na série história da Receita, iniciada em 1995.

No quadrimestre de janeiro a abril de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$ 838,073 bilhões, alta de 8,36% na comparação com o mesmo período acumulado de 2023. Esse também é o melhor desempenho arrecadatório para o período desde 2000.

Em abril, os recursos captados pela Receita, que englobam a coleta de impostos de competência da União, somaram R$ 213,301 bilhões, com alta real de 9,08%. A arrecadação administrada por outros órgãos totalizou R$ 15,571 bilhões, com queda real de 1,88%.

Segundo o Fisco, o aumento arrecadatório pode ser explicado pelo comportamento das variáveis macroeconômicas, pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e pela tributação dos fundos exclusivos em conformidade com a Lei 14.754, de 12 de dezembro de 2023.

Arrecadação de abril

De acordo com os dados da Receita, alguns fatores elevaram a arrecadação de impostos e contribuições federais no mês: