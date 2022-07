Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 20; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão Série A, fechamento do primeiro turno na Série B e amistosos internacionais marcam a quarta-feira de futebol.

Após seguidas decisões na Libertadores e na Copa do Brasil, o Brasileirão Série A volta a ter uma rodada completa no meio da semana.

O Corinthians enfrenta o Coritiba com estreia de reforços e retorno de lesionados. O time do Parque São Jorge espera vencer para seguir na cola do líder.

Para o Coritiba, a partida será de recuperação. O clube paranaense está na 17 colocação e precisa da vitória paga se afastar da zona de rebaixamento.

Outro jogo do dia será o confronto entre Botafogo e Santos. O clube paulista vem de derrota e ainda não tem um novo treinador. O Peixe precisa dos três pontos para seguir na parte de cima da tabela. A situação do Botafogo também não é boa. O clube carioca vem de duas derrotas e caiu na tabela.

Na Europa, o Manchester City faz o seu primeiro amistoso da temporada. Os comandados de Guardiola enfrentam o América do México. Mais cedo, o PSG de Neymar joga no Japão.

Na Série B, o campeão do primeiro turno entra em campo nesta quarta. O Cruzeiro joga contra o CSA em casa. Líder isolado com sete pontos de vantagem, a Raposa pode se aproveitar do desesperado CSA para seguir com a boa campanha.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

19h - Red Bull Bragantino x Fortaleza - Premiere

- Premiere 19h - Goiás x Fluminense - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h30 - Athletico x Atlético-GO - Furacão Live e Twitch do Casimiro

- Furacão Live e Twitch do Casimiro 20h30 - Flamengo x Juventude - Premiere

- Premiere 20h30 - Internacional x São Paulo - Premiere

- Premiere 21h30 - Corinthians x Coritiba - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 21h30 - Santos x Botafogo - TV Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Guarani - Premiere

- Premiere 19h - CSA x Cruzeiro - Premiere

- Premiere 19h - Ponte Preta x Náutico - Premiere

Eurocopa Feminina

16h - Inglaterra x Espanha - ESPN e Star+

Amistoso pré-temporada

6h45 - Aston Villa x Brisbane Roar - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 7h30 - PSG x Kawasaki Frontale - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 21h30 - Manchester City x América - ESPN 4 e Star+

