Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 17; veja horário

O Flamengo visita o Athletico nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Após empate por 0 a 0 no primeiro jogo, qualquer vitória para ambas as equipes irão classifica-las. O Flamengo vêm embalado para o confronto, após vencer a equipe paranaense por 5 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Esta será a quarta vez seguida que os dois times se enfrentam na Copa do Brasil. O Athletico eliminou o rubro negro nas quartas de 2019 e na semifinal de 2021. Já o Flamengo passou pelo Furação nas oitavas de 2020. Em 2013 as equipes decidiram o campeonato, e o time carioca foi campeão.

Escalação do Flamengo contra o Athletico

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luis; João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Athletico x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

21/08 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão

27/08 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

