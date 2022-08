Jogos de futebol hoje, quarta-feira,17; onde assistir ao vivo e horários

Jogos de volta das Quartas de final da Copa do Brasil, Brasileirão Série B e fase eliminatória da Champions League, são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Seis times entram em campo em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A competição com maior premiação do futebol brasileiro, terá Flamengo visitando Athletico PR, o Corinthians recebendo o Atlético GO e o Fluminense enfrentando o Fortaleza.

Na onda de decisões do dia, três jogos da Champions League são destaques. O Dínamo de Kyev recebe o Benfica, na Ucrânia, o Qarabag enfrenta o Vitória Pilzen e o Estrela Vermelha visita o Maccabi Haifa.

N Brasileirão Série B, o Criciúma recebe o Operário-PR.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

20h00 - Fluminense x Fortaleza - Amazon Prime

- Amazon Prime 21h30 - Athletico PR x Flamengo - TV Globo, Premiere e SporTV

- TV Globo, Premiere e SporTV 21h30 - Atlético GO x Corinthians - TV Globo, Premiere e SporTV

Champions League

13h45 - Qarabag x Vitória Pilzen - HBO Max

- HBO Max 16h00 - Maccabi Haifa x Estrela Vermelha - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h00 - Dinamo Kyev x Benfica - TNT e HBO Max

Brasileirão Série B

19h00 - Criciúma x Operário-PR - Premiere

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Dínamo Kyev x Benfica

O jogo desta quarta-feira às 16h entre Dínamo Kyev x Benfica terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Maccabi Haifa x Estrela Vermelha

O jogo desta quarta-feira às 16h entre Maccabi Haifa x Estrela Vermelha terá transmissão ao vivo no Space e HBO Max.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Athletico PR x Flamengo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Corinthians x Atlético GO - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

21h30 - Athletico PR x Flamengo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Corinthians x Atlético GO - Copa do Brasil

TNT

16h00 - Dinamo Kyev x Benfica - Champions League

Space

16h00 - Maccabi Haifa x Estrela Vermelha - Champions League

Premiere

21h30 - Athletico PR x Flamengo - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Corinthians x Atlético GO - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 19h00 - Criciúma x Operário-PR - Premiere

