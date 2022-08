Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, quarta-feira, 17; veja horário

O Corinthians recebe a Atlético-GO nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Após derrota no primeiro jogo em Goiânia, o Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. A equipe de Vitor Pereira não vence a quatro jogos e vêm de derrota no clássico contra o Palmeiras.

Já o Atlético GO, apesar de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, possui bom desempenho nas copas. A equipe se classificou para a semifinal da Sulamericana, eliminando o Nacional do Uruguai por 3 a 0 no segundo jogo.

Na história, os clubes se enfrentaram 16 vezes. Nos últimos nove jogos, foram quatro vitórias para o Atlético, quatro empates e apenas uma vitória do Corinthians.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Escalação do Corinthians contra o Atlético-GO

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Corinthians x Atlético-GO terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

21/08 - Fortaleza x Corinthians - Brasileirão

27/08 - Corinthians x Bragantino - Brasileirão

Veja também:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Álbum da Copa do Mundo chegará às bancas nesta quinta-feira; saiba valores e mais

Neymar presenteia Bolsonaro com bola autografada e presidente retribui: 'esse é seu ano

Semifinais da Libertadores: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos