Noivo morre horas antes do casamento, e noiva descobre traição de um ano

Kaitlin Palmieri compartilhou a dolorosa perda de seu noivo, Eric, e a descoberta de sua vida dupla secreta. Ela deu um depoimento em primeira pessoa ao jornal inglês The Guardian. Kaitlin conheceu Eric em um aplicativo de namoro no início de 2018, em Nova York, e rapidamente se apaixonou por ele. Eric parecia ser um parceiro perfeito: interessante, comunicativo e atraente. Contudo, Kaitlin carregava uma experiência traumática do passado que precisava compartilhar com Eric.

No seu aniversário de 30 anos, Kaitlin estava namorando um homem chamado Mike. Durante a festa de aniversário organizada por seus pais, Mike sofreu um acidente na piscina, onde escorregou e parou de respirar. Apesar dos esforços de Kaitlin para reanimá-lo, Mike não recuperou a consciência e, após ser levado ao hospital, foi declarado que ele não acordaria mais. Seis dias depois, o suporte vital de Mike foi desligado, deixando Kaitlin devastada.

Eric ouviu sua história e a fez sentir-se segura, o que fortaleceu seu relacionamento. Em cinco meses, eles se mudaram juntos e, em dezembro de 2019, Eric a pediu em casamento no Central Park.

Drama e descobertas

Com o casamento marcado para agosto de 2020, na noite anterior à cerimônia, Eric fez um discurso emocionado sobre seu amor por Kaitlin durante um jantar com amigos e familiares. No entanto, na manhã seguinte, Kaitlin foi acordada com a notícia de que Eric havia falecido aos 33 anos, vítima de um ataque cardíaco devido a uma condição não diagnosticada.

Meses depois, no aniversário de Eric, Kaitlin fez uma descoberta chocante no Instagram: encontrou uma postagem de uma pessoa que tinha o mesmo sobrenome e data de nascimento de Eric, afirmando que estivera com ele em seu último aniversário.

Kaitlin contatou a autora da postagem, que revelou que conheceu Eric em março de 2019 em um aplicativo de namoro e que eles estavam se comunicando até 15 dias antes do casamento.

Kaitlin se sentiu como se estivesse em um filme com uma reviravolta horrível. A relação que ela pensava ter e o homem pelo qual ela havia sofrido luto foram uma mentira. Ela continua lutando para entender o que significava para Eric e lidando com sentimentos de raiva e anos desperdiçados.

Apesar de enfrentar depressão e ansiedade, Kaitlin se sente aliviada por saber a verdade. Ela encontrou coragem para começar a namorar novamente, sem ser assombrada pela sombra do "homem perfeito" e sente-se livre.