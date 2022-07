Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, domingo, 24; veja horário

O Flamengo visita o Avaí neste domingo, 24, às 11h, no estádio da Ressacada, em Santa Catarina. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão Série A.

Embalado por duas vitórias no Brasileirão, o Flamengo encara o Avaí fora de casa. A vitória pode colocar o time carioca no G6 se o Internacional perder sua partida.

Com 27 pontos, o Flamengo mira o topo da tabela. A partida inicia uma sequência de decisões na Copa do Brasil e Libertadores para o rubro negro.

Para o Avaí, a partida será de recuperação. O time catarinense perdeu na última rodada e perdeu uma posição. Para seguir no meio da tabela e longe da zona de rebaixamento, o Avaí busca surpreender o Flamengo.

Com 13 confrontos na história, o Avaí venceu apenas três vezes o time carioca. O último triunfo dos catarinenses aconteceu em 2015. Após isso, foram três vitórias do Flamengo, com direito a goleada, e dois empates.