Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

“A relação com o trabalho mudou e por isso precisamos garantir que a empresa escute o RH, que cada vez mais está se tornando uma área estratégica para os negócios”, diz Josiane Lima, diretora de RH da Swile, empresa de benefícios flexíveis.

A executiva traz à tona o conceito do RH estratégico, que deixa de ser apenas o departamento de contrata e cuida da folha de pagamento, mas que pensa de forma estratégica em como usar a mão de obra para o desenvolvimento do negócio.

“O RH tradicional tem uma origem muito operacional, mas a nova exigência do mercado é que o setor seja mais ativo nas decisões da companhia”, diz Lima. “Espera-se hoje que o RH esteja preparado para ajudar com a sustentabilidade do negócio e deixe os funcionários mais prontos para o que é tendência no mercado”.

Uma das tendências que muitas empresas estão apostando é no trabalho home office.

“No Brasil o trabalho ainda é um peso. A própria flexibilidade, depois da pandemia, não vingou em muitas empresas. Estamos vendo que muitos trabalhos estão exigindo a volta para o escritório, sem oferecer nada de diferente”, diz a diretora de RH que reforça que o escritório virou para muitas empresas um lugar para relações mais pontuais.

Para você que não se vê mais trabalhando 100% no presencial e busca por uma oportunidade de trabalho remota, veja as vagas disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais

Convenia

A Convenia oferece uma plataforma que automatiza e promove eficiência da área de gestão de pessoas para que gastem menos tempo com burocracia e mais tempo com desenvolvimento de funcionários

A empresa, que contrata na modalidade CLT, oferece diversos benefícios como R$ 1.050 no cartão Caju, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Gympass, entre outros.

Inscrições: Veja as posições remotas nas áreas de Vendas e Atendimento ao Ciente no site da Remotar.

Luizalabs

Utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada ao cliente - este é o objetivo do Luizalabs, a área de Tecnologia e Inovação do Magazine Luiza voltado à criação de produtos e serviços para o varejo.

A empresa oferece assistência médica e odontológica, vale refeição / alimentação, previdência privada, entre outros.

Inscrições: Veja as vagas abertas para o time de Tecnologia e Produto na página de vagas da Luizalabs.

Portus Digital

A Portus Digital é uma empresa de recrutamento e seleção focada no mercado digital. Boa parte de suas vagas são focadas no mercado de comunicação e no link abaixo você consegue verificar as posições com possibilidade de atuar de forma remota.

Inscrições: A empresa está com diversas vagas para atuar nas áreas de Comunicação, Marketing e Vendas. Saiba mais no site da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira, vem transformando o mercado de pagamentos e atualmente está com mais de 10 mil funcionários espalhados pelo país.

Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da Stone.

Zapay

A Zapay é uma startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos de trânsito junto aos órgãos competentes, que tem como propósito facilitar a vida dos condutores com mais tecnologia e menos burocracia.

Fundada em 2017, a empresa recebeu aporte financeiro de R$ 7, 5 milhões em 2021 e segue com seu ambicioso plano de se tornar um unicórnio em 2024.

Inscrição: Veja as posições remotas para as áreas de Produto, Dados e Tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

EPAM

EPAM Anywhere é uma plataforma global de empregos que oferece oportunidades de trabalho remoto para profissionais de tecnologia. Com atuação 100% remota, a empresa oferece possibilidade de atuação global encaixada ao seu estilo de vida.

As vagas são para diversas áreas em Tecnologia e a empresa oferece descontos em diversos lugares, auxílio para saúde de acordo com o país em que reside e férias.

Inscrição: Saiba mais sobre a oportunidade na página de vagas da EPAM.

Nimble

A Nimble empodera escolas através de ferramentas de Inteligência Artificial, ajudando a encontrar professores de acordo com as características de cada escola. A startup foi acelerada pela Y Combinator, um dos maiores programas de aceleração de startup do mundo, e apesar de ainda possuir um time pequeno, já conta com brasileiros atuando de forma internacional e remota para auxiliar na construção de seu produto.

Inscrição: Saiba mais sobre as oportunidades de trabalho remoto no site da Remotar.

Scopic

Com mais de 200 funcionários trabalhando de forma remota, a Scopic, com origem europeia, une desenvolvimento de software com marketing digital.

A empresa conta com diversas vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Produto e Vendas.

Inscrição: Veja as vagas remotas no site da Remotar.