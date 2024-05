Como será o inverno de 2024 no Brasil? Estação deve ter dias de calor e até 3ºC acima da média

O inverno começa em 21 de junho, às 17h51. Porém, os prognósticos climáticos da próxima estação começaram a aparecer. De acordo com o Climatempo, o inverno de 2024 será 3ºC acima do previsto.

Em entrevista para o G1, Vinicius Lucyrio, meteorologista do Climatempo, afirmou que o Brasil terá um inverno com temperaturas acima da média. Na previsão da companhia, os dias de calor devem predominar.

Efeitos do La Niña

Apesar disso, ainda haverá períodos de frio, mais frequentes do que no ano anterior. Essa previsão está associada ao fim do fenômeno El Niño e à possível chegada do La Niña. O El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial, está em fase de neutralização, mas seus efeitos ainda serão sentidos até junho. Com o término do El Niño, espera-se a instalação do La Niña, que ocorre a cada três a cinco anos e causa o resfriamento da faixa Equatorial Central e Centro-Leste do Oceano Pacífico.

Os efeitos clássicos do La Niña no Brasil incluem: aumento de chuvas no Norte e Nordeste, tempo seco no Centro-Sul, com chuvas irregulares, tendência de tempo mais seco no Sul e maior entrada de massas de ar frio, aumentando a variação térmica.

Durante esse período de transição, também se espera uma redução na frequência de bloqueios atmosféricos, como o observado desde 22 de abril, e a adaptação a padrões climáticos mais típicos do inverno.

Quando é o inverno no Brasil em 2024?

Em 2024, a estação mais gelada do ano começará na tarde de 21 de junho, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessa data, conhecida como solstício de inverno, será também o dia mais curto do ano.

A estação vai durar até o final de setembro. Em 22 de setembro, às 9h44, o inverno se despede para dar lugar à primavera.