Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-GO hoje, terça-feira, 2; veja horário

O Atlético-GO visita o Nacional-URU nesta terça-feira, 2, às 19h15, no estádio Parque Central, em Montevidéu. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O jogo histórico para o Atlético-GO marca a estreia do time em quartas de finais de competições continentais. O time goiano enfrentará o Nacional do Uruguai, que contratou na última semana o atacante Luis Suárez, com passagens vitoriosas pelo Liverpool e Barcelona.

Provável escalação do Atlético-GO contra o Nacional

Escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Léo Pereira, Diego Churín e Luiz Fernando

Suárez vai jogar com o Atlético-GO?

O atacante Luis Suárez foi apresentado com pomba no último domingo, 31, pelo Nacional do Uruguai. Na segunda-feira, o jogador fez o seu primeiro treino e vive a expectativa de reestrear pelo time que o revelou.

Como o jogador de 35 anos não atua em um jogo oficial desde o dia 22 de maio, a expectativa é que ele inicie a partida no banco de reservas.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-GO

O jogo desta terça-feira às 19h15 entre Nacional x Atlético-GO terá transmissão ao vivo na Conmebool TV.

Próximos jogos do Atlético-GO

06/08 - Atlético-GO x Red Bull Bragantino - Brasileirão

09/08 - Atlético-GO x Nacional - Libertadores

