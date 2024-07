Onde assistir a 'O Iluminado', com Shelley Duvall? Conheça a história sombria por trás do filme

Nesta quinta-feira, 11, o mundo perdeu a atriz Shelley Duvall que morreu nesta quarta-feira, 10, aos 75 anos, por complicações de diabetes. A artista é reconhecida sobretudo por seu trabalho em "O Iluminado" (1980), de Stanley Kubrick, considerado até hoje um dos maiores clássicos do cinema de terror de todos os tempos.

O filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Stephen King, reconhecido no mercado literário como "mestre do terror". Além de Shelley, que interpreta Wendy Torrance, o elenco conta com Jack Nicholson (Jack Torrance), Danny Lloyd (Danny Torrance) e Louise e Lisa Burns, as gêmeas. O filme está disponível hoje nas plataformas da Max, Prime Vídeo e Apple TV.

Mesmo reconhecido pelos estudiosos da área e crítica especializada, no entanto, o filme nunca recebeu nenhuma indicação Oscar. Mas é cercado de outras polêmicas de Hollywood, tanto na produção do roteiro quanto nos bastidores das gravações. A própria Duvall já deu declarações sobre o processo de gravação, que se tornou um verdadeiro tormento para parte dos atores.

Abaixo, a EXAME POP separou quatro polêmicas que envolvem "O Iluminado". Veja abaixo:

Stephen King não gosta do filme até hoje

Na época em que Kubrick pensou em fazer o filme, Stephen King — autor da obra original — tinha expectativas tão grandes com a ideia de ter um de seus livros adaptados para o cinema por um de seus diretores favoritos que chegou a escrever um roteiro para ele. Quando o longa finalmente estreou, no entanto, o resultado foi decepcionante para o "mestre do terror".

Em entrevista a diversos portais internacionais na década de 1980, King disse que ficou desapontado com a escolha do roteiro porque, na visão dele, Kubric não havia capturado a essência da história. Além disso, ele foi bastante crítico quanto a atuação de Jack Nicholson. “O último grande papel de Nicholson foi em ‘Um Estranho no Ninho’", disse ele à Playboy, em 1983. "Quando o Jack iniciou o filme com seu ‘sorriso maníaco’, o público o identificou como um maluco automaticamente. Mas o livro é sobre uma descida gradual do personagem à loucura, através da influência maligna. Se a história já começa com um louco, toda a tragédia de sua queda é desperdiçada”.

O longa também tem diferenças bem grandes do material base, em especial no final do enredo, o que deixou o "mestre do terror" ainda mais decepcionado. Isso se soma ao fato de que, quando soube que teria seu livro adaptado para o cinema, King chegou a enviar um roteiro para Kubrick, que foi descartado por ter "texto fraco", nas palavras do diretor.

A principal inspiração para o roteiro de "O Iluminado", segundo Kubrick, foi a série de TV "Omnibus", um drama sobre jogadores de poker, que foi ao ar entre 1952 e 1961. A desorientação psicológica que aparece no seriado foi algo que o diretor usou ativamente para justificar o final do filme. Depois de recusar a texto de King, o cineasta chamou Diane Johnson para trabalhar no roteiro, que foi produzido ao longo de onze semanas.

Shelley Duvall e as cenas regravadas

A escolha do elenco dos filmes de Kubrick sempre foram muito bem justificadas pelo cineasta. Detalhista, ele é conhecido por colocar seus atores à prova na hora das gravações — e isso, por vezes, costuma passar dos limites.

No fim dos anos 1980, Shelley Duvall encarou o desafio de trabalhar com Kubric emk "O Iluminado", no papel da perturbada Wendy Torrance. Entre os outros atores escalados, Duvall foi uma das que mais regravou cenas durante a produção do filme, para que atingissem a "perfeição" que o cineasta esperava, além de ambientá-la em uma esfera de medo constante. À revista People, em 1981, ela afirmou que foi obrigada a gravar a famosa cena com o bastão de basebol 127 vezes — e entrou para o Guiness Book, na época, como a cena com maior quantidade de repetições.

"Ele queria que eu ficasse chorando diante da câmera por 12 horas todos os dias. Se você quer sentir dor e chamar isso de arte, vá em frente, mas comigo não", desabafou ela na entrevista. Em conversa com David Hughes, ela confirmou que as gravações a deixaram com a saúde debilitada. "De maio a outubro, eu estava realmente com problemas de saúde porque o estresse do papel era muito grande. Stanley me empurrou e me cutucou ainda mais do que nunca. É o papel mais difícil que já tive".

A famosa cena da porta foi gravada com o uso de armas reais, sem objetos cenográficos, ao longo de três dias. Kubrick teria orientado a equipe a não manter contato visual com a atriz, trocando o mínimo de palavras possíveis. O objetivo era fazer com que Duvall ficasse de fato aterrorizada e imprimisse seu medo na atuação. Claro, nada disso foi avisado a ela com antecedência.

Números dos bastidores

Outro fato curioso sobre a busca pela perfeição de Kubrick fica impresso nos números usados nos bastidores. Só para a cena do machado, feita por Jack Nichoelson, foram usadas mais de 60 portas. E o bordão de Jack, "Aqui está o Johnny!" também foi fruto de uma improvisação, inspirado em Ed MacMahon, do programa "The Tonight Show - Starring Johnny Carson".

Além do elevado número de portas, o filme também fez uso de mais de 900 toneladas de sal e farelos de isopor para a gravação da cena do labirinto na neve, no qual Jack persegue Danny. Membros da equipe de produção de cenário já revelaram, em entrevistas, que em alguns locais havia sal o suficiente para cobrir 30cm de profundidade.

O set pegou fogo — e Kubrick riu disso

Por fim, um fato bizarro sobre as gravações de "O Iluminado" é que, ao final das gravações, o set no qual o filme foi gravado, nos estúdios Elstree, em Borehamwood, na Inglaterra, pegou fogo. Nunca houve um motivo confirmado para o incêndio, mas os bombeiros tinham a teoria de que as luzes artificiais usadas para emular o Sol poderiam ter colocado fogo nos itens do cenário.

Quando soube do incêndio e foi visitar o local, Kubrick teve uma crise de risos. O motivo foi que o cineasta achou o acontecimento uma grande ironia, posto que, na obra de Stephen King, o hotel realmente explode. O prejuízo do acidente foi de U$ 2,5 milhões.

Em abril de 2024, por coincidência ou não, o Hotel Timberline Lodge, no qual o filme foi inspirado, também foi vítima de um incêndio. As chamas tomaram o telhado e o sótão, mas foram logo contidas pelos bombeiros. Nenhum ferido foi registrado.