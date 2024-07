Shelley Duvall, atriz de 'O Iluminado', morre aos 75 anos

Shelley Duvall, uma das atrizes mais reconhecidas pelo clássico do cinema, "O Iluminado" (1977), de Stanley Kubric, morreu nesta quarta-feira, 10, aos 75 anos. Segundo o parceiro da artista, Dan Gilroy, a causa da morte se deu por complicações da diabetes. Ela faleceu enquanto dormia, em sua casa na cidade de Blanco, no Texas.

"Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley", disse Gilroy ao The Hollywood Reporter.

Além do trabalho com Kubric, Duvall também atuou em "Popeye" (1980) e apresentou o programa infantil "Teatro dos Contos de Fadas" entre os anos de 1982 a 1987. Assim como "O Iluminado", que se consagrou ao longo dos anos como um dos clássicos de terror do cinema, a atriz nunca recebeu uma indicação ao Oscar. Foi reconhecida naquele mesmo ano, no entanto, pelo Festival de Cannes, que concedeu a ela o Prêmio de interpretação feminina pela atuação em "Três Mulheres" (1977).

Duvall se aposentou em 2002, de forma precoce, por complicações de saúde. Em 2016, o portal USA Today teve acesso ao médico que a tratava e afirmou que a atriz sofria com problemas psiquiátricos. "Estou muito doente, preciso de ajuda", disse ela em uma entrevista.

Carreira e trajetória

Duvall começou a receber destaque em sua carreira como atriz no início dos anos 1970, assim que fez parceria com o diretor Robert Altman. O primeiro trabalho com ele veio em "Voar é com os Pássaros" (1970) e, mais tarde, em "Onde os Homens são Homens" (1971). Antes de cravar sua interpretação premiada em "Três Mulheres", também atuou em "Nashville" (1975), que se tornou outro clássico do cinema. O filme venceu o Oscar na categoria de melhor canção original e recebeu indicações para melhor atriz coadjuvante (Ronee Blakley e Lily Tomlin), melhor filme e melhor direção.

