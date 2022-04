Machado usado por Jack Nicholson em 'O Iluminado' vai a leilão

Uma peça usada em um clássico do cinema vai a leilão nos Estados Unidos. Trata-se do machado usado por Jack Nicholson em O iluminado, de Stanley Kubrick. Segundo o site TMZ, a peça está à venda na casa de leilões Gotta Have Rock and Roll e deve ter lance inicial de 100 mil dólares, isto é, cerca de 470 mil reais.

Ainda segundo o TMZ, a casa de leilões afirma que o machado está em excelente estado e que o comprador vai levar o item emoldurado em uma caixa personalizada, com fotos do filme de Kubrick. O leilão está programado para ocorrer nesta quarta-feira.

Não é a primeira vez que o item usado por Nicholson no filme de 1980 vai a leilão. Em 2019, ele foi vendido em um leilão em Londres por cerca de R$ 867 mil, segundo o Independent. Era quatro vezes o valor pedido inicialmente.

Baseado em um romance de Stephen King, O Iluminado tem, além de Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd no elenco. O personagem principal é Jack Torrance (Nicholson), um aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação, que aceita um emprego de zelador temporário de um hotel isolado. Com o filho e a esposa em sua companhia, Torrance começa a surtar durante o inverno, por conta de forças sobrenaturais no hotel. O Iluminado é 11º filme da carreira de Stanley Kubrick e se tornou um ícone da cultura pop.

