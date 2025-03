Oscar 2025: veja onde assistir aos filmes; alguns já estão disponíveis no streaming

O Oscar 2025 aconteceu neste domingo, 2 de março, encerrando a temporada de premiações nos Estados Unidos. Neste ano, a premiação seguiu com 23 categorias e foi realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA).

Muitos filmes ainda estão em cartaz nos cinemas brasileiros. No entanto, algumas obras ainda não chegaram às salas de cinema do país ou às plataformas de streaming.

Confira abaixo onde assistir a todos os vencedores

Ainda Estou Aqui

Representante no Brasil no Oscar, "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, fez história e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. O longa-metragem concorreu também nas categorias Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

"Ainda Estou Aqui" está em cartaz nos cinemas. Em 6 de abril, o filme estará disponível no catálogo do Globoplay, segundo o grupo Globo.

O Brutalista

"O Brutalista", filme do diretor Brady Cobert, venceu o Oscar de Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator, para Adrien Brody. O longa-metragem, está em cartaz nos cinemas.

Duna: Parte 2

A sequência de "Duna", do mesmo diretor Denis Villeneuve, levou o Oscar de Melhor Som e Melhor Efeitos Visuais. Os dois filmes estão disponíveis na Max.

A Substância

O filme dirigido por Coralie Fargeat levou o Oscar de Melhor Maquiagem e Pentrado. O filme está disponível nas plataformas de streaming AppleTV+ e no Prime Video.

Emilia Pérez

"Emilia Pérez", filme do diretor francês Jacques Audiard, venceu o Oscar de Melhor Canção Original para "El Mal" e Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldaña. O longa-metragem está em cartaz nos cinemas.

Anora

"Anora", filme de Sean S. Baker, venceu nas categorias de Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem, Melhor Direção, para Sean Baker, e Melhor Atriz para Mikey Madison. No momento, o longa-metragem está em cartaz nos cinemas.

Conclave

O filme dirigido por Edward Berger levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. O longa-metragem está em cartaz nos cinemas brasileiros. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Wicked

Vencedor do Oscar de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção, "Wicked" está disponível nas plataformas de streaming Claro TV+, Apple TV+ e Prime Video.

A Verdadeira Dor

Kieran Culkin foi vencedor do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por "A Verdadeira Dor". O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Flow

O filme de animação da Letônia levou o Oscar de Melhor Animação. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Sem Chão (No Other Land)

"No Other Land" levou o Oscar de Melhor Documentário. A produção ainda está em cartaz nos cinemas.