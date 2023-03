St. Patrick’s Day: curiosidades e lugares comemorar para comemorar a data

A Oktoberfest não é a única data festiva na qual a cerveja é protagonista. Comemorado hoje, 17, o St. Patrick’s Day é a tradicional festa irlandesa, marcada pela cor verde nas roupas e, é claro, nas bebidas. Apesar de não ser uma criação brasileira, o Dia de São Patrício se popularizou no país a partir da última década.

Como surgiu o St. Patrick’s Day

São Patrício é o padroeiro da Irlanda. Nascido no Século IV, ele viveu até os 16 anos na Inglaterra e seguia costumes pagãos 一 segundo historiadores, ele inclusive não chamava Patrício.

Sequestrado por piratas e escravizado em solo irlandês, ele se tornou católico durante seus seis anos em cativeiro. São Patrício conseguiu escapar e, ao voltar à Inglaterra, passou doze anos num mosteiro 一 onde ele se tornou bispo e ganhou o nome de Patrício.

Em seguida, ele retornou à Irlanda como missionário e com a missão de evangelizar o país. São Patrício usava um trevo de três folhas para explicar a doutrina cristã aos pagãos.

Séculos depois, o St. Patrick’s Day foi criado para celebrar a vida do padroeiro irlandês. Como a data é no período de quaresma, no qual os católicos não comem carne vermelha e possuem restrições comportamentais, a Igreja Católica tornou o Dia de São Patrício a exceção: o fiel pode comer, festejar e beber o que quiser no dia 17 de março.

Curiosamente, os pubs britânicos fechavam durante o St. Patrick’s Day. Isso mudou na década de 70, quando as cervejarias locais os incentivaram a participar da festa 一 o que, como você pode imaginar, foi muito bem recebido.

Como o St. Patrick’s Day chegou ao Brasil

Popular na Irlanda e no Reino Unido, o Dia de São Patrício se expandiu graças ao êxodo de imigrantes irlandeses durante dois períodos: a Grande Fome, no Século IX, e a crise econômica enfrentada pelo país no começo do Século XX.

No Brasil, foi criada uma colônia irlandesa em Pelotas em março de 1852 com 300 pessoas que saíram do condado de Wexford. Curiosamente, não foram eles que popularizaram o St. Patrick’s Day no Brasil 一 com os imigrantes que rumaram aos Estados Unidos sendo os responsáveis.

Após desembarcarem na ex-colônia britânica e se estabelecerem, eles começaram a celebrar a data e a identidade de sua terra natal. E, como os Estados Unidos são a terra da oportunidade, estes imigrantes foram responsáveis por tornar o Dia de São Patrício uma data celebração global 一 e lucrativa.

Para a popularização no Brasil, dois fatores também foram importantes. O primeiro é a popularização de pubs britânicos a partir da década de 90, enquanto o segundo se trata da indústria cultural retratando os costumes irlandeses 一 seja através de filmes, séries, literatura e música.

O Cônsul-Geral da Irlanda no Brasil, Barry Tumelty, comemora o fato de outros países celebrarem a data. “O Saint Patrick’s Day é um momento de muita alegria, em que celebramos não só o nosso país, mas também a amizade ao redor do mundo”, diz.

Quais são os principais símbolos do St. Patrick’s Day?

Na Irlanda, o Dia de São Patrício é celebrado como o Carnaval: desfiles, fantasias verdes, música e, é claro, muita cerveja durante cinco dias. Nos Estados Unidos, é celebrado o Halfway to St. Patrick's Day 一 no dia 17 de setembro, quando faltam seis meses para a data. Entre os principais símbolos da festa, vale destacar:

A Cor Verde

Historicamente, a cor verde é usada para simbolizar a primavera irlandesa, conhecida como Terra Verde. Além disso, o São Patrício usava o trevo de três folhas para ajudar na conversão dos pagãos 一 tornando a cor ainda mais importante.

Inclusive, trata-se da cor usada nos trajes dos soldados irlandeses durante a Rebelião Irlandesa de 1798 一 bastante associada à identidade nacional e responsável pela expressão “The Wearing of Green”.

Cruz Celta

São Patrício tinha a missão de converter pagãos para o catolicismo. Para isso, ele decidiu adaptar símbolos como a Cruz Celta 一 mistura do sol pagão e a cruz cristã. Desta forma, os recém-convertidos entenderiam a importância da cruz na religião.

Trevo de Três Folhas

Antes de São Patrício voltar à Irlanda, o trevo de três folhas já era visto pelos celtas como sinônimo de boa sorte. Com o objetivo de explicar a Santíssima Trindade 一 Pai, Filho e Espírito Santo 一 ao povo local, o padroeiro usou a planta como metáfora.

Corned Beef Boiled

A cerveja é o carro chefe do St. Patrick’s Day, mas não é só a bebida que a festa vive. O Corned Beef Boiled é o prato tradicional da culinária irlandesa escolhido para a festa, consistindo em carne bovina cozida. Esta receita é temperada com louro, pimenta e canela 一 geralmente servida com repolho, purê de batata, arroz e outros vegetais.

Leprechauns

Para completar a lista está um personagem que é parte do folclore irlandês: os Leprechauns. Surgido na cultura celta, este duende bem humorado que usa cartola verde protegem o pote de ouro no outro lado do arco-íris 一 e foi incorporado ao St. Patrick’s Day como uma forma de relembrar as origens do povo.

Onde comemorar o St. Patrick’s Day no Brasil

Folks Pub

A rede de pubs sertanejos Folks Pub, em parceria com a Heineken, promove hoje, 17, a partir das 23h, a St. Patrick 's Night. Um dos grandes destaques será a brincadeira de Caça ao Tesouro, na qual os convidados terão a oportunidade de encontrar vale prêmios escondidos no interior do pub. E quem estiver vestido com a cor verde ganhará shots Kriptonita, uma bebida fluorescente feita à base de absinto e servida em um tubo de ensaio. O evento acontece em São Paulo, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Campinas, Londrina, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Uberlândia e Goiânia.

Barnô

No bar localizado no rooftop do hotel Canopy São Paulo Jardins, a festa começa hoje, 17 e se estende até o sábado, 18. Em ambos, a partir das 18h, a clientela será recebida com uma programação especial batizada de Saint Patrick Weekend. E, claro, com decoração temática com direito a iluminação verde e trevos de quatro folhas para deixar o ambiente bem no clima da festa de origem irlandesa.

O ingresso, vendido pela plataforma Sympla, custa R$ 50 e dá direito a um coquetel especial. Será possível escolher entre duas opções: Saphire Moonlight (pisco com infusão de pepino, vinho Chardonnay, xarope de menta e suco de limão) ou West Side (vodca Citron, hortelã e limão-siciliano).

Serviço: Rua Saint Hilaire, 40, 17º andar, Jardim Paulista. São Paulo

Hard Rock Cafe Curitiba

O restaurante terá show cover da banda irlandesa U2. No sábado, 18, a banda de Irish Rock, Matte na Marra se apresenta na casa. Durante todo o evento, o público tem à disposição o menu completo da rede, além de sobremesa especial para a data: o Hot Fudge Brownie personalizado para o St Patrick’s (R$ 69,90) e o Irish Coffe (R$ 32,90) com a promoção compre um e leve dois.

Serviço: Rua Buenos Aires, 50, Batel. Curitiba.