'A Fazenda 18': Murilo, Daniel, Fran e Tina estão na roça; veja quem disputa a 'Prova do Fazendeiro'

Murilo Dias, Daniel Erthal, Fran Almeida e Tina Calamba ocuparam os quatro banquinhos da oitava roça de "A Fazenda 18" na terça-feira, 10. Tina foi vetada da Prova do Fazendeiro e já depende da votação do público para continuar no reality da Record.

Os outros três indicados disputam o chapéu nesta quarta-feira, 11. O vencedor se livra da berlinda e assume o comando da sede.

Como a roça foi formada?

O fazendeiro Mayk Leão indicou Murilo Dias para o primeiro banquinho. Na votação da casa, o Poder da Chama Amarela permitiu que Sérgio Hondjakoff anulasse dois votos recebidos por Daniel Erthal, provocando um empate entre o ator e Ana Bruna. Mayk desempatou e mandou Daniel para a roça.

Na sequência, Daniel puxou Tina Calamba da Baia. Com o Poder da Chama Vermelha, Alfredo Amaral apontou Fran Almeida e Thaíde para que Mayk escolhesse quem ocuparia a quarta vaga. O fazendeiro indicou Fran, que completou a formação e vetou Tina da Prova do Fazendeiro.

Quando será a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 11. Daniel Erthal, Fran Almeida e Murilo Dias disputam o chapéu e a chance de escapar da oitava roça.

O vencedor assume o posto de fazendeiro, enquanto os dois derrotados enfrentam Tina Calamba na votação do público. A eliminação acontece na quinta-feira, 12.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.