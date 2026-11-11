'A Fazenda 18': Murilo, Daniel, Fran e Tina estão na roça; veja quem disputa a 'Prova do Fazendeiro'

'A Fazenda 18': Murilo, Daniel, Fran e Tina foram indicados; três deles tentam escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 11 (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12h19.
"A Fazenda 18" está na sua oitava roça, com quatro participantes indicados para possível eliminação. Três deles disputam a Prova do Fazendeiro para evitar a berlinda, enquanto um já depende diretamente da votação do público. A decisão ocorre em breve, com transmissão na Record e plataforma PlayPlus.
Murilo Dias, Daniel Erthal, Fran Almeida e Tina Calamba ocuparam os quatro banquinhos da oitava roça de "A Fazenda 18" na terça-feira, 10. Tina foi vetada da Prova do Fazendeiro e já depende da votação do público para continuar no reality da Record.
Os outros três indicados disputam o chapéu nesta quarta-feira, 11. O vencedor se livra da berlinda e assume o comando da sede.
O fazendeiro Mayk Leão indicou Murilo Dias para o primeiro banquinho. Na votação da casa, o Poder da Chama Amarela permitiu que Sérgio Hondjakoff anulasse dois votos recebidos por Daniel Erthal, provocando um empate entre o ator e Ana Bruna. Mayk desempatou e mandou Daniel para a roça.
Na sequência, Daniel puxou Tina Calamba da Baia. Com o Poder da Chama Vermelha, Alfredo Amaral apontou Fran Almeida e Thaíde para que Mayk escolhesse quem ocuparia a quarta vaga. O fazendeiro indicou Fran, que completou a formação e vetou Tina da Prova do Fazendeiro.
A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 11. Daniel Erthal, Fran Almeida e Murilo Dias disputam o chapéu e a chance de escapar da oitava roça.
O vencedor assume o posto de fazendeiro, enquanto os dois derrotados enfrentam Tina Calamba na votação do público. A eliminação acontece na quinta-feira, 12.
Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.