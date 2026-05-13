Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras lidera lucro global entre petroleiras no 1º trimestre

Com US$ 6,25 bilhões, a Petrobras superou gigantes como Shell e Exxon Mobil, impulsionada pela valorização do real e pela produtividade do pré-sal

Petrobras: empresa brasileira ficou no topo dos lucros das petroleiras (Agência Petrobras/Divulgação)

Petrobras: empresa brasileira ficou no topo dos lucros das petroleiras (Agência Petrobras/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h30.

A Petrobras (PETR3; PETR4) se consolidou como a petroleira mais lucrativa do mundo no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Elos Ayta.

Com lucro líquido de US$ 6,25 bilhões, a companhia superou gigantes globais como Shell (US$ 5,69 bilhões) e Exxon Mobil (US$ 4,18 bilhões), liderando o ranking das petroleiras com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões.

Apesar de uma queda em reais — de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025 para R$ 32,6 bilhões em 2026 — a Petrobras se beneficiou da valorização do real frente ao dólar.

O câmbio favorável, com o dólar Ptax médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,26, elevou o valor do lucro da estatal quando convertido para a moeda americana, usada como referência por investidores internacionais.

Além do impacto cambial, o estudo destaca a alta produtividade dos campos do pré-sal, considerados entre os ativos offshore mais competitivos do setor.


RANKING EXCLUSIVO
Petrobras é a petroleira mais lucrativa do mundo no 1T26
Lucro líquido das maiores petroleiras globais (valor de mercado acima de US$ 50 bi) · 1º trimestre de 2026 · em US$ bilhões

Petrobras
US$ 6,25 bi

Shell
US$ 5,69 bi

Exxon Mobil
US$ 4,18 bi

COMPARATIVO: 1T25 vs 1T26

Petrobras
1T25
US$ 6,13 bi
1T26
US$ 6,25 bi
Em reais
R$ 35,2 bi → R$ 32,6 bi
▼ 7,4%

Exxon Mobil
1T25
US$ 7,71 bi ①
1T26
US$ 4,18 bi
① 1ª lugar no 1T25
Queda de US$ 3,53 bi em 1 ano

O FATOR CÂMBIO
R$ 5,85
Dólar Ptax médio · 1T25
R$ 5,26
Dólar Ptax médio · 1T26
A valorização do real elevou o lucro da Petrobras quando convertido para dólares — referência usada por investidores internacionais — mesmo com queda do resultado em reais.

RANKING ANUAL 2025
1º lugar · Exxon Mobil
US$ 28,84 bi
2º lugar · Petrobras
US$ 20,01 bi

Fonte: Elos Ayta · Critério: petroleiras com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões · Câmbio: dólar Ptax médio


O cenário geopolítico no Oriente Médio também ajudou a aumentar a volatilidade dos preços do petróleo no fim do trimestre, impulsionando os lucros da empresa.

Em 2025, a Exxon Mobil havia liderado com lucro anual de US$ 28,84 bilhões, enquanto a Petrobras ficou em segundo com US$ 20,01 bilhões.

No primeiro trimestre daquele ano, a Exxon também registrou o maior lucro, com US$ 7,71 bilhões, enquanto a Petrobras alcançou US$ 6,13 bilhões.

A virada no ranking de 2026 reflete a mudança nas comparações internacionais de resultados, influenciada por fatores cambiais, operacionais e conjunturais.

Acompanhe tudo sobre:Petrobras

Mais de Invest

Já posso comprar sem taxa das blusinhas? Saiba quando isenção entra em vigor

Além das blusinhas: como a alíquota zero de importação afeta o Mercado Livre

Lucro da SoftBank dispara com aposta na OpenAI

Guerra no Irã drena estoques globais de petróleo em ritmo recorde, diz AIE

Mais na Exame

Tecnologia

Claude caiu? Plataforma de IA apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Inteligência Artificial

ChatGPT está fora do ar? OpenAI tem instabilidade nesta quarta-feira

Esporte

Real Madrid x Barcelona: entenda crise entre os times

Ciência

1 em cada 10 pacientes com câncer no Brasil tem mutação genética hereditária, diz estudo