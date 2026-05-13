Petrobras lidera lucro global entre petroleiras no 1º trimestre

Petrobras: empresa brasileira ficou no topo dos lucros das petroleiras (Agência Petrobras/Divulgação)
Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h30.
A Petrobras (PETR3; PETR4) se consolidou como a petroleira mais lucrativa do mundo no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Elos Ayta.
Com lucro líquido de US$ 6,25 bilhões, a companhia superou gigantes globais como Shell (US$ 5,69 bilhões) e Exxon Mobil (US$ 4,18 bilhões), liderando o ranking das petroleiras com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões.
Apesar de uma queda em reais — de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025 para R$ 32,6 bilhões em 2026 — a Petrobras se beneficiou da valorização do real frente ao dólar.
O câmbio favorável, com o dólar Ptax médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,26, elevou o valor do lucro da estatal quando convertido para a moeda americana, usada como referência por investidores internacionais.
Além do impacto cambial, o estudo destaca a alta produtividade dos campos do pré-sal, considerados entre os ativos offshore mais competitivos do setor.
O cenário geopolítico no Oriente Médio também ajudou a aumentar a volatilidade dos preços do petróleo no fim do trimestre, impulsionando os lucros da empresa.
Em 2025, a Exxon Mobil havia liderado com lucro anual de US$ 28,84 bilhões, enquanto a Petrobras ficou em segundo com US$ 20,01 bilhões.
No primeiro trimestre daquele ano, a Exxon também registrou o maior lucro, com US$ 7,71 bilhões, enquanto a Petrobras alcançou US$ 6,13 bilhões.
A virada no ranking de 2026 reflete a mudança nas comparações internacionais de resultados, influenciada por fatores cambiais, operacionais e conjunturais.