Petrobras lidera lucro global entre petroleiras no 1º trimestre

A Petrobras (PETR3; PETR4) se consolidou como a petroleira mais lucrativa do mundo no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Elos Ayta.

Com lucro líquido de US$ 6,25 bilhões, a companhia superou gigantes globais como Shell (US$ 5,69 bilhões) e Exxon Mobil (US$ 4,18 bilhões), liderando o ranking das petroleiras com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões.

Apesar de uma queda em reais — de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025 para R$ 32,6 bilhões em 2026 — a Petrobras se beneficiou da valorização do real frente ao dólar.

O câmbio favorável, com o dólar Ptax médio caindo de R$ 5,85 para R$ 5,26, elevou o valor do lucro da estatal quando convertido para a moeda americana, usada como referência por investidores internacionais.

Além do impacto cambial, o estudo destaca a alta produtividade dos campos do pré-sal, considerados entre os ativos offshore mais competitivos do setor.





RANKING EXCLUSIVO Petrobras é a petroleira mais lucrativa do mundo no 1T26 Lucro líquido das maiores petroleiras globais (valor de mercado acima de US$ 50 bi) · 1º trimestre de 2026 · em US$ bilhões Petrobras 1º US$ 6,25 bi Shell 2º US$ 5,69 bi Exxon Mobil 3º US$ 4,18 bi COMPARATIVO: 1T25 vs 1T26 Petrobras 1T25 US$ 6,13 bi 1T26 US$ 6,25 bi Em reais R$ 35,2 bi → R$ 32,6 bi ▼ 7,4% Exxon Mobil 1T25 US$ 7,71 bi ① 1T26 US$ 4,18 bi ① 1ª lugar no 1T25 Queda de US$ 3,53 bi em 1 ano O FATOR CÂMBIO R$ 5,85 Dólar Ptax médio · 1T25 → R$ 5,26 Dólar Ptax médio · 1T26 A valorização do real elevou o lucro da Petrobras quando convertido para dólares — referência usada por investidores internacionais — mesmo com queda do resultado em reais. RANKING ANUAL 2025 1º lugar · Exxon Mobil US$ 28,84 bi 2º lugar · Petrobras US$ 20,01 bi Fonte: Elos Ayta · Critério: petroleiras com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões · Câmbio: dólar Ptax médio



O cenário geopolítico no Oriente Médio também ajudou a aumentar a volatilidade dos preços do petróleo no fim do trimestre, impulsionando os lucros da empresa.

Em 2025, a Exxon Mobil havia liderado com lucro anual de US$ 28,84 bilhões, enquanto a Petrobras ficou em segundo com US$ 20,01 bilhões.

No primeiro trimestre daquele ano, a Exxon também registrou o maior lucro, com US$ 7,71 bilhões, enquanto a Petrobras alcançou US$ 6,13 bilhões.

A virada no ranking de 2026 reflete a mudança nas comparações internacionais de resultados, influenciada por fatores cambiais, operacionais e conjunturais.