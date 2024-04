O Oscar de 2025 já tem data para a cerimônia e lista de indicados; veja quando será

Depois de uma cerimônia histórica do Oscar de 2023, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quarta-feira, 10, as datas para o evento no ano que vem e para a divulgação da lista de indicados.

A 97ª edição o Oscar será no domingo, dia 2 de março, seguindo a tendência de realizar a cerimônia neste mês. Para o próximo ano, entretanto, a data vem mais cedo para não colidir com o festival South by Southwest (SXSW), de Austin (EUA). O conflito de agendas do festival e do Oscar aconteceu nos dois últimos anos.

Outra mudança anunciada pela Academia é o horário. Em 2025, a edição começará uma hora mais cedo, como foi neste ano, a partir das 20h (horário de Brasília) — que fez com que o evento batesse recorde de audiência em mais de 200 territórios, com 19,5 milhões de espectadores.

Segundo o portal Scripps News, esse número registrou aumento de apenas 4% em comparação ao ano anterior, onde atingiu 18,7 milhões. A audiência atingiu o pico na meia hora final, quando Ryan Gosling interpretou "I'm Just Ken" de "Barbie" e "Oppenheimer" ganhou melhor ator, melhor diretor e melhor filme.

Como de costume, a cerimônia será no Dolby Theatre, em Hollywood (Los Angeles, EUA).

Lista de indicados ao Oscar 2025

A Academia também limitou a data final para inscrição de filmes e trabalhos. O prazo de inscrição geral e de melhor filme é quinta-feira, 14 de novembro.

As listas pré-selecionadas em dez categorias serão anunciadas em 17 de dezembro. Já as indicações oficiais serão reveladas na sexta-feira, 17 de janeiro, o que é um novo desenvolvimento, já que geralmente é realizado mais cedo na semana.

Apostas para o Oscar 2025

O ano de 2024 ainda está só no começo, mas a premiação do Oscar 2024 já tem boas apostas. "Duna: Parte 2" deve aparecer na premiação, assim como "Coringa: Folia a Dois" e "Mad Max: Furiosa", que chegam aos cinemas nos próximos meses. "Moana 2" também pode sacudir as apostas de animação.